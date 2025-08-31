  • BIST 11288.05
  • Altın 4562.425
  • Dolar 41.0977
  • Euro 47.9835
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKAErdoğan, Şi Cinping ile görüştü

30 Ağustos Zafer Bayramı İskele’de de törenlerle kutlandı

» »
30 Ağustos Zafer Bayramı ile Büyük Taarruz ’un 103. Yıl dönümü İskele’de de törenlerle kutlandı.
30 Ağustos Zafer Bayramı İskele’de de törenlerle kutlandı

İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, törenler Atatürk Anıtı önünde ve Ecevit Meydanı’nda yer aldı.

Törenlere İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, KTBK Komutanlığı adına Topçu Albay Anıl Yılmaz, GKK adına Piyade Binbaşı Seyfullah Atabey, İskele İskele Polis Müdür Gökay Karagil, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı İskele Bölge Müdürü, okullar ile kurum, kuruluş temsilcileri ve halk katıldı.

 

Atatürk Anıtı önündeki tören protokolün Atatürk Anıtı’na çelenk koyması ile başladı, ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Resmi geçitin yapıldığı ikinci töreni ise Ecevit Meydanı’nda yer aldı.

 

Ecevit Meydanı’ndaki tören İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve GKK adına Piyade Binbaşı Seyfullah Atabey’in tören birliklerinin ve halkın bayramını kutlamasıyla başladı. Törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı KTBK’dan Hava Savunma Teğmen Berkay Çelebi yaptı.

 

-Çelebi: “30 Ağustos, eşine az rastlanan bir zafer”

 

Hava Savunma Teğmen Berkay Çelebi, 30 Ağustos’un eşine tarihte az rastlanan bir zafer olduğuna dikkat çekti. Milli egemenlik, milli şuur ve tam bağımsızlık esasına dayanan Atatürk ilkelerinin, bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de Türk Silahlı Kuvvetlerine rehber olmaya devam edeceğini söyleyen Çebi, konuşmasının sonunda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere dava arkadaşlarını, aziz şehitleri ve ebediyete intikal etmiş gazileri rahmetle andı, şükranlarını sundu.

Tören şiir okunması ve halk dansları gösterisinin ardından gerçekleştirilen resmi geçit töreni ile sona erdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Aydınköy’de yayaya çarpan sürücü tutuklandı31 Ağustos 2025 Pazar 12:12
  • 26 alkollü sürücü yakalandı31 Ağustos 2025 Pazar 12:11
  • YSK Başkanı Özerdağ: 31 Temmuz itibarıyla seçmen sayısı 217 bin 5631 Ağustos 2025 Pazar 12:10
  • 24 Yaşındaki Genç Kadın Evinde Ölü Bulundu30 Ağustos 2025 Cumartesi 14:55
  • Lefkoşa-Güzelyurt Yolunda Trafik Kazası: İki Kişi Yoğun Bakımda30 Ağustos 2025 Cumartesi 10:38
  • 24 yaşındaki Şirin Melisa Engin ani bir şekilde hayatını kaybetti, evinde uyuşturucu bulundu: 1 tutuklu30 Ağustos 2025 Cumartesi 09:53
  • Lefkoşa’da tetikçilik şüphesi: İki kişi tutuklandı30 Ağustos 2025 Cumartesi 09:48
  • Kırdağ: “150 Bin Kıbrıslı Türk’e AB Vatandaşlığı Hedefim”29 Ağustos 2025 Cuma 17:08
  • Kendisine ters baktığı gerekçesiyle darp etmişti... Karar açıklandı!29 Ağustos 2025 Cuma 16:48
  • 2024 Yılı Faaliyet Raporu: 2024 yılında 6 milyar 850 milyon 900 bin TL kâr29 Ağustos 2025 Cuma 16:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti