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30 Ocak: Vaka sayısı 32

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30 Ocak: Vaka sayısı 32
30 Ocak: Vaka sayısı 32

Bakan Pilli: "Toplam 2135 test yapıldı, 28'i yerel 32  pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi yoğun bakıma alındı" Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2135   olduğunu, 28'i yerel 32  pozitif vakaya rastlandığını , 2 kişinin yoğun bakıma alındığını, 13 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, 4 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları  olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını , 28 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti. Pilli, vakalardan 9 kişinin Lefkoşa, 22 kişinin Girne, 1 Güzelyurt Bölgesi'nden olduğunu belirtti. 

30 Ocak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2135 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 32 Ülke dışından gelen Vaka Sayısı:   

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4 Yerel Vaka Sayısı: 28   

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı:13

Bugün Kaybedilen Hasta:  yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 401.132 

Toplam Vaka Sayısı: 2287

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1863

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 410 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 102   

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 297

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 14

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 11

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