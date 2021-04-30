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30'u yerel 43 pozitif vaka, 90 kişi taburcu edildi

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"Toplam 9750 test yapıldı, 30'u yerel 43 pozitif vakaya rastlandı, 90 kişi taburcu edildi" 
30'u yerel 43 pozitif vaka, 90 kişi taburcu edildi

"Toplam 9750 test yapıldı, 30'u yerel 43 pozitif vakaya rastlandı, 90 kişi taburcu edildi" 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 9750 olup, 30'u yerel 43 pozitif vakaya rastlanmış, 90 kişi taburcu edilmiştir. 

5  kişi hava yolu hava  ile ülkemize gelmiştir. 8 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 30 kişi ise yerel vakadır. 

14 kişi Lefkoşa, 2 kişi Gazimağusa, 10 kişi Girne, 4 kişi  Güzelyurt Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Haspolat-2/ Gönyeli-1/ Değirmenlik-1/ Hamitköy-2 / K.kaymaklı-8 


Girne 

Girne Merkez-4 / Karaoğlanoğlu-1/ Dikmen-2/ Çatalköy-2 / Alsancak-1 


Gazimağusa 

Yeniboğaziçi-1/ Serdarlı-1 

Güzelyurt 

Güzelyurt Merkez-4 

30 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 9750 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 43 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 5  

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 8 

Yerel Vaka Sayısı: 30 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 90 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 985. 997  

Toplam Vaka Sayısı: 6282 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 5558 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 693  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 113 

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 575 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 31 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 292 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 71 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 914 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 1336

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