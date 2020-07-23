Yayla köyü sahilinden 9 Temmuz tarihinde ülkeye kaçak olarak girmeye çalıştıkları sırada polis ekipleri tarafından tespit edilen 3'ü kadın 7'si çocuk toplam 32 mülteci Türkiye'ye gönderildi.
2 mültecinin de polisin tabancasından çıkan kurşunla vurularak yaralandığı operasyonda tespit edilmelerinin ardından İskele'de Boğaz Otel'e yerleştirilen mültecilerin ihraç emirlerinin çıkmasının ardından 20 Temmuz tarihinde Mağusa Limanı'ndan Türkiye'ye gönderildikleri öğrenildi.
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