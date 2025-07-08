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34 kez mahkemeye çıkarıldı...

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Balıkesir’de ağır yaralanmayla sonuçlanan kazaya neden olan A.K yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Derviş Sadeli mahkemede olguları aktardı.
34 kez mahkemeye çıkarıldı...

Polis, 18 Haziran 2025 tarihinde saat 21.30’da Balıkesir’de Hüseyin Özgit Caddesinde zanlının ZE 558 plakalı aracıyla seyrederken bir evin önüne geldiğinde 60 yaşındaki F.C'ye aracın sol ön kısmı ile çarptığını belirtti.

Polis, F.C'nin 112 acil Servis ambulansı ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını kaydetti.

F.C'nin kolunda ve kalçasında kırıklar oluştuğunu, beyin kanaması geçirdiğini söyledi.

Polis, yaralının Lefkoşa Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını ve zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Polis, zanlının 34 kez mahkemeye çıkarılarak 19 gün ek süre alındığını belirtti.

Polis, 19 günde birçok ifade aldıklarını, kamera görüntülerini incelediklerini söyledi.

Polis, ayrıca zanlının kan örneği alınarak analize gönderildiğini kaydetti.

Polis, yayanın hayati tehlikesinin devam ettiğini, soruşturmanın sürdüğünü ancak zanlının tahkikatın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına, 25 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 500 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

 

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