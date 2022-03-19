34 Üründen 27'si Temiz

Tarım Dairesi 11-17 Mart 2022 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal Ürünlerden 17 numunede 14 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 3 ürüne rastlanılmıştır.

Onbaşı İşl. Ltd ait çeri domatesde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmaların isteği üzerine menşeine iade edilmiştir.

Cahide Kılıç’a ait cennet meyvesinde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha edilmiştir.

Toyun Gıda Ltd ait Elma Golden’da limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha veya menşeine iade edilecektir.

Yerli ürünlerden 17 numunede 15 numune temiz olup tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne ve limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlanılmıştır

Tatlısu köyü sakinlerinden Derya Ateş’e ait asma yaprağında tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün hasatı engellenmiştir.

Tatlısu köyü sakinlerinden Seyfettin Yalçın’a ait asma yaprağında ise limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar ertelenmiştir.

18 Mart Cuma 2022 Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:

İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu

1 İşleyen Kardeşler İthal Elma Temiz

2 İşleyen Kardeşler İthal Armut Temiz

3 Pınarlı Tar. İşl. İthal Mısır Slajı Temiz

4 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Armut Ank. Temiz

5 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Menşeine İade

6 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz

7 Cahide Kılıç İthal Cennet Meyvesi İmha

8 Cahide Kılıç İthal Elma Stk. Temiz

9 Cahide Kılıç İthal Elma Golden Temiz

10 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz

11 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz

12 SVS Tic. Ltd. İthal Armut S.M Temiz

13 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

14 SVS Tic. Ltd. İthal Armut Ank. Temiz

15 Toyun Gıda Ltd İthal Armut S.M Temiz

16 Toyun Gıda Ltd İthal Elma Stk. Temiz

17 Toyun Gıda Ltd İthal Elma Golden Limit Üstü

18 Kamuran Konuker Mağusa Enginar -1 Temiz

19 Kamuran Konuker Mağusa Enginar-2 Temiz

20 Mahmut Ceylan Mağusa Hıyar Temiz

21 Kazım Tebelleşol Mağusa Kabak Temiz

22 Veli Piri Mağusa Patlıcan Temiz

23 Hürü Şeker Mağusa Domates Temiz

24 Günay Ufak Çayönü Enginar Temiz

25 Salih Ufak Çayönü Enginar Temiz

26 Doğan Şahan Mevlevi Domates Temiz

27 Mehmet Samsun Serhatköy Brokoli Temiz

28 Mehmet Gence G/yurt Domates Temiz

29 Derya Ateş Tatlısu Asma Yaprağı Hasat Engelleme

30 Rado Goanta Tatlısu Domates Temiz

31 Ahmet Begeç Tatlısu Domates Temiz

32 Seyfettin Yalçın Tatlısu Asma Yaprağı Limit Üstü

33 Nihat Aydın Tepebaşı Sivri Biber Temiz

34 Muhammed Uyur Karşıyaka Kırmızı Turp Temiz