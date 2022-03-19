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34 Üründen 27'si Temiz

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Haftalık Gıda Analiz Sonuçları açıklandı
34 Üründen 27'si Temiz

Tarım Dairesi 11-17 Mart 2022 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal Ürünlerden 17 numunede 14 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 3 ürüne rastlanılmıştır.

Onbaşı İşl. Ltd ait çeri domatesde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmaların isteği üzerine menşeine iade edilmiştir.

Cahide Kılıç’a ait cennet meyvesinde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha edilmiştir.

Toyun Gıda Ltd ait Elma Golden’da limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha veya menşeine iade edilecektir.

Yerli ürünlerden 17 numunede 15 numune temiz olup tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne ve limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlanılmıştır

Tatlısu köyü sakinlerinden Derya Ateş’e ait asma yaprağında tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün  hasatı engellenmiştir.

Tatlısu köyü sakinlerinden Seyfettin Yalçın’a ait asma yaprağında ise limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar ertelenmiştir.

 

 

                18 Mart Cuma 2022 Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:                                         

                İsim       Yerli/ithal            Ürün     Analiz Sonucu

1             İşleyen Kardeşler             İthal       Elma      Temiz

2             İşleyen Kardeşler             İthal       Armut   Temiz

3             Pınarlı Tar. İşl.    İthal       Mısır Slajı            Temiz

4             Onbaşı İşl. Ltd.  İthal       Armut Ank.        Temiz

5             Onbaşı İşl. Ltd.  İthal       Çeri Domates    Menşeine İade

6             Onbaşı İşl. Ltd.  İthal       Elma Stk.             Temiz

7             Cahide Kılıç         İthal       Cennet Meyvesi              İmha

8             Cahide Kılıç         İthal       Elma Stk.             Temiz

9             Cahide Kılıç         İthal       Elma Golden     Temiz

10           SVS Tic. Ltd.        İthal       Elma Golden     Temiz

11           SVS Tic. Ltd.        İthal       Elma Stk.             Temiz

12           SVS Tic. Ltd.        İthal       Armut S.M          Temiz

13           SVS Tic. Ltd.        İthal       Çeri Domates    Temiz

14           SVS Tic. Ltd.        İthal       Armut Ank.        Temiz

15           Toyun Gıda Ltd  İthal       Armut S.M          Temiz

16           Toyun Gıda Ltd  İthal       Elma Stk.             Temiz

17           Toyun Gıda Ltd  İthal       Elma Golden     Limit Üstü

18           Kamuran Konuker           Mağusa Enginar -1           Temiz

19           Kamuran Konuker           Mağusa Enginar-2            Temiz

20           Mahmut Ceylan               Mağusa Hıyar     Temiz

21           Kazım Tebelleşol              Mağusa Kabak   Temiz

22           Veli Piri Mağusa Patlıcan                Temiz

23           Hürü Şeker         Mağusa Domates             Temiz

24           Günay Ufak        Çayönü Enginar Temiz

25           Salih Ufak           Çayönü Enginar Temiz

26           Doğan Şahan     Mevlevi               Domates             Temiz

27           Mehmet Samsun             Serhatköy           Brokoli  Temiz

28           Mehmet Gence G/yurt  Domates             Temiz

29           Derya Ateş          Tatlısu   Asma Yaprağı     Hasat Engelleme

30           Rado Goanta     Tatlısu   Domates             Temiz

31           Ahmet Begeç     Tatlısu   Domates             Temiz

32           Seyfettin Yalçın Tatlısu   Asma Yaprağı     Limit Üstü

33           Nihat Aydın        Tepebaşı             Sivri Biber           Temiz

34           Muhammed Uyur           Karşıyaka            Kırmızı Turp        Temiz

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