368 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

28.11.2018 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Yeniboğaziçi’nde M.G.(E-42)’ye ait ikametgahta yapılan aramada MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 368 adet hap bulunarak emare olarak alındı.

M.G.(E-42) ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan R.K.(E-48), M.K.K.(E-46), G.G.(E-22) ve Y.D.(K-47) tutuklandı.

Yine aynı gün saat 13:00 sıralarında, Ercan Havalimanında, KKTC'ye giriş yapan Ç.B.(E-32)'nin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 2 adet hap bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.