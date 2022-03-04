387 Pozitif Vakaya Rastlandı, 469 Kişi Taburcu Edildi

Son 24 saatte yapılan test sayısı 14.107 olup, 387 pozitif vakaya rastlanmış, 469 kişi taburcu edilmiştir.
167 kişi Lefkoşa, 119 kişi Girne, 63 kişi Gazimağusa, 16 kişi Güzelyurt, 14 kişi İskele, 8 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
4 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 14.107
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 387
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 387
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 469
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.933.078
Toplam Vaka Sayısı: 69.877
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 65.494
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3774
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 38
Karantinadaki Vaka Sayısı : 3732
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 197
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1485
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 200
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 344
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2464
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 133423
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