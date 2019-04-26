4 Boyuttan tek boyuta ...4 yıl geçti Kapalı Maraş halen kapalı!

2015 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri üzerinden tam 4 yıl geçti. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı 26 Nisan 2015 tarihinde yapılan 2. tur seçimlerinde %60'ın üzerinde oy alarak KKTC'nin 4. Cumhurbaşkanı oldu.

Cumhurbaşkanlığı seçimi boyunca Akıncı'nın halka anlattığı 4 Boyutlu Siyaseti dikkat çekmişti.

4 Boyutlu Siyaset öngörülerinde ne vardı? 4 yılda ne oldu?

1. Çözüm Odaklı Siyaset

Kıbrıs’ta yıllardır çözümsüz kalan sorun ve yarattığı statüko sürdürülebilir değildir; hem adamızın ve hem de bölgemizin barışı ve huzuru için de ciddi tehditler içermektedir. Birleşmiş Milletler parametrelerinin öngördüğü ve son olarak 11 Şubat 2014 tarihli ortak açıklama metninde de ifade edilen, iki kesimli, iki toplumlu federal bir çözümde, her iki tarafın da kazanacağı çok şey vardır. Böylesi bir çözüm, bölgesel istikrara da katkıda bulunacaktır. Bu bağlamda, çözüm odaklı bir anlayış ve halkın iradesini müzakere masasına yansıtacak bir kararlılıkla hareket edeceğiz. Kapsamlı çözüm uğraşlarının yanı sıra, paralel bir süreçte, her iki toplumun günlük yaşamına katkı yapacak çeşitli güven artırıcı önlemlerin uygulanmasına özel önem vereceğiz. Bu kapsamda, Kapalı Maraş bölgesinin BM gözetiminde yerleşime açılması ve bu açılışa eş zamanlı olarak Kıbrıslı Türklerin, ticaret ve turizm alanında yaşadıkları dar boğazların aşılması için Mağusa Limanı ve Ercan Havaalanının kullanılabilmesinin yolları üzerinde uzlaşma aranacaktır. Bunun tüm paydaşlara sağlayacağı ortak yararın yanında kapsamlı çözüm çabalarına da katkı yapacağına inanmaktayız.

2. Toplumsal Konulara Duyarlılık

İki toplum arasındaki sorunların aşılması ve barış kültürünün gelişmesi için çaba harcarken, kendi içimizde de çatışmacı bir anlayış yerine, toplumsal uzlaşı için uğraş vermemiz gerekmektedir. Cumhurbaşkanı, siyasal partilerin iç işlerine değil ama toplumumuzun iç konularına duyarlılık göstermelidir. Bu bağlamda, evrensel değerleri sahiplenip ülkemize yansıtan, yetkileri çerçevesinde kurumlar arası işbirliğini teşvik eden ve sorunların çözümü doğrultusunda rehberlik ve öncülük görevi üstlenen bir anlayışla hareket edeceğiz. Temiz siyaset, şeffaflık, hesap verebilirlik ve yolsuzlukla mücadele konularında Cumhurbaşkanlığı makamı üzerine düşen görevi yerine getirecektir.

3. Türkiye ile Karşılıklı Saygıya Dayalı İlişki

Türkiye ile karşılıklı saygıya dayalı yeni bir ilişkiye ihtiyaç vardır. Karşılıklı yarar temelinde işbirliğini gözeten, kişilikli ilişkiler kurulması her iki tarafın da yararınadır. Kıbrıslı Türk toplumunun iradesinin yönetime doğrudan yansıması ve kendi kurumlarında söz sahibi olması esastır. Bu kurumların gerçek anlamda sahiplenilmesi, iyi yönetilmesi ve KTHY ile Lefkoşa Türk Belediyesi’nde yaşananlara benzer durumların yaratılmaması ise yaşamsal önemdedir. İlişkilerin zemini teslimiyet ya da çatışma değil, uzlaşma olacaktır. Uzlaşmanın temeli karşılıklı haklara saygıdan geçmektedir.

4. Bağımsız ve Tarafsız Cumhurbaşkanı

Cumhurbaşkanı’nın parti ilişkilerini sürdürmesi, toplumun belirli kesimlerini kayırırken diğer kesimleri dışlaması ciddi bir sorundur. Cumhurbaşkanlığı, toplumun tümünü kucaklayan, gerçek anlamda bağımsız, tarafsız bir makam olmalıdır. Bu bağlamda tüm siyasi partilere eşit mesafede durabilen ve tüm renkleri kucaklayabilen demokratik bir tavır içinde hareket edeceğiz.

Sivil toplumla daha yakın bir diyalog içerisinde olacak ve parti farkı gözetmeden toplumdaki tüm değerlerimizden azami katkının yolunu açık tutacağız.

Ombudsman, Sayıştay, Savcılık ve Kamu Hizmeti Komisyonu gibi kurumların, bağımsız konumlarını koruyarak etkin ve verimli çalışmalarını sağlayacak şekilde bu kurumlara anayasal çerçevede rehberlik, destek ve eşgüdüm sağlanacaktır. Kamu Hizmeti Komisyonu’nun demokratik, şeffaf ve çoğulcu bir yapıya kavuşturulmasına öncülük edilecektir.

1- KAPALI MARAŞ KONU OLMADI

4 Boyutlu siyasetin 1. maddesinde yer alan Kapalı Maraş konusunda yazılanlar yazı olarak kaldı.

İşte o vaat: "Bu kapsamda, Kapalı Maraş bölgesinin BM gözetiminde yerleşime açılması ve bu açılışa eş zamanlı olarak Kıbrıslı Türklerin, ticaret ve turizm alanında yaşadıkları dar boğazların aşılması için Mağusa Limanı ve Ercan Havaalanının kullanılabilmesinin yolları üzerinde uzlaşma aranacaktır. Bunun tüm paydaşlara sağlayacağı ortak yararın yanında kapsamlı çözüm çabalarına da katkı yapacağına inanmaktayız."

Geçtiğimiz 4 yıl boyunca 2016 Temmuz ayına kadar süren müzakerelerde Kapalı Maraş gündeme gelmedi.

Kapalı Maraş kenti 1974 yılından beri yılanlara çıyanlara terk edilmiş halde halen kapalı tutuluyor.

2. Toplumsal Konulara Duyarlılık konusunda bir kaç tartışma yaratan proje

Toplumsal konulara duyarlılık konusunda ortaya bir kaç proje konmaya çalışıldı. Son olarak Lefkoşa Kent Parkı projesine KTMMOB, Peyzaj Mühendisleri Odası'ndan tepki gösterilirken Meclis Başkanlığı da bu konularda açıklamalar yaptı.

Lefkoşa Kent parkı projesi tartışmalara yol açtı.

3. Türkiye ile İlişkiler gerildi

Türkiye ile Crans Montana sürecine kadar dalgalı da olsa birlikte yürüyen süreç Crans Monata çöküşünden sonra gergin bir hal aldı. T.C. Dışişleri Bakanlığı ile neredeyse ters düşen açıklamalar yapıldı. Crans Monatana sürecinden sonra deyim yerinde ise yollar ayrıldı.

Akıncı ile T.C. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu arasında yolların ayrıldığı iddia ediliyor.

4.Bağımsız ve Tarafsız Cumhurbaşkanı

4 Boyutlu siyasetin son maddesi olan bağımsız ve tarafsızlık konusunda UBP'nin 7 Ocak 2018 seçimleri sonrasında hükümet oluşumu ile ilgili Cumhurbaşkanı Akıncı'nın devreye girdiği iddia edildi. UBP daha da ileri giderek kurulan 4'lü koalsiyon hükümetine uzunca süre 5'li koalisyon dedi.