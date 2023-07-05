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4 Farklı Yerde Trafik Kazası!

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
4 Farklı Yerde Trafik Kazası!

1.         05.07.2023 tarihinde, saat 02:00 sıralarında, Gazimağusa Yeni Hastane Yolu üzerinde, Osman TEKBAŞ (E-35) yönetimindeki RF 775 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan çelik bariyerlere çarptıktan sonra, yoldan çıkıp 3 metre derinliğindeki dere yatağında düşmüştür. Kaza sonucu yaralanan Osman TEKBAŞ, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde sağ ayak bileğinde çatlak teşhisi nedeniyle müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

 

2.         04.07.2023 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde, Hüseyin ERKAN (E-26), 127 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki FH 858 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, Kokoreççim Büfe önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda park halinde bırakılan MY 159 plakalı salon araca çarpmıştır. Çarpmaya müteakip ileri doğru savrulan MY 159 plakalı araç ise önünde park halinde bırakılan PL 464 plakalı araca çarpıp durmuştur. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir.

 

3.         04.07.2023 tarihinde, saat 08:30 sıralarında,  Girne - Tatlısu Anayolu’nun 23-24’üncü km’leri arasında, Masoumeh Ramezanı FINI (K-42) yönetimindeki NN 802 plakalı salon araç ile Tatlısu istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun solundan dışarıya çıkmış ve toprak sete çapıp takla atmıştır. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Masoumeh Ramezanı FINI, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

 

4.         04.07.2023 tarihinde, saat 19:00 sıralarında,  Bafra oteller bölgesinde, İbrahim ÇOLAK (E-43), 238 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki UM 997 plakalı araç ile Concorde Otel istikametinden Thalasa Otel istikametine seyrettiği sırada, yolun solunu muhafaza etmeyip dikkatsizce yolun sağına geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Cafer KAVAZ ( E-58 ) yönetimindeki SD 971 plakalı araç ile çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan olmadı.  Soruşturma devam etmektedir.

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