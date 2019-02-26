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4.Tatlısu ot kültür festivali basın toplantısı gerçekleştirildi

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Tatlısu Belediyesi tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenecek olan Tatlısu Ot Kültür Festivali, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Tufan Erhürman ve bakanların katılacağı açılış töreni ile 3 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek.
4.Tatlısu ot kültür festivali basın toplantısı gerçekleştirildi

Tatlısu Belediyesi tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenecek olan Tatlısu Ot Kültür Festivali, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Tufan Erhürman  ve bakanların katılacağı açılış töreni ile 3 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek. 

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan gerçekleştirdiği açılış konuşmasında, “ Bu yıl 4’üncüsü düzenleyeceğimiz Tatlısu Ot Kültür Festivali’ni gerçekleştirirken amacımız, doğada doğal yollar ile yetişen 18 ot çeşitini tanıtmak, vatandaşlara kimyasal içerikli ürünler ile değil doğüal yollarla yetişen sağlıklı otlarla beslenmeyi teşvik etmekdir. Diğer amacımız ise bölge ekonomisine katkı sağlamak, bölgeyi tanıtmak ve ülkemizi uluslararası düzeye taşıyarak yurt dışındanda da tanıtımı gerçekleştirmektir. Festivalimizde Kıbrıs Türk Kültürüne ait yiyicek, içecek ve el sanatları gibi ürünler stantlarımızda yer alacak. Bir toplumun ayakta kalmasının önemli nedenlerinden biride kültür ve sanata verdiği değerdir. Festivalimize uluslararası sanat çalıştayı kapsamında 7 ülkeden 16 sanatçının katıldığı ressamlar buluşması çalıştayı da gerçekleştirilecek. Kendi kültürümüzden birçok gösteriye sahne olacak festivalimizde, halk dansları ve yerli gruplarımız da yer alacak. Festival kapsamında bu yıl özel davetlimiz olarak Murat Kekilli de festivalimizi onurlandıracak. Festivale gelecek olan vatandaşlarımız Minia Kıbrıs Müzesi, Antik Değirmen ve Cam Seyir Terası gezebilecekler. Festivalin düzenlenebilmesi için emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Final Organizasyon Direktörü Yıltan Tozakı ise festival kapsamında birçok yeniliklere imza attıklarını ifade ederek, “Tatlısu Belediyesi ile birlikte yaptığımız 4.Tatlısu Ot Kültür Festivali’nde bu sene birçok yenilik gerçekleştirdik. Festivalde, Pandomim “Balıkçılar”gösterisi, Sahavet Aslan fırçası ile makyaj sanatı, gün boyunca canlı soğuk heykeller, Grup Passnote, Enver Ertaş ve Mustafa İlteralp ile eğlenceli dakikalar, Ülkemizi Oses Türkiye’de temsil etmiş Günay Mimar ve güzel şarkılarıyla festivalin sonunda Murat Kekilli sahne alacak”  dedi.

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