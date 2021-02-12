4 ürün kusurlu bulundu

Tarım Dairesi 5-11 Şubat 2021 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
İthal ürünlerden 17 numuneden 16 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürün bulunmuştur.
SVS Tic. Ltd. ait cennet meyvesinde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün, firmanın isteği üzerine imha edilmiştir
Yerli ürünlerden 18 numuneden 15 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 2 ürün , tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürün bulunmuştur.
Yedidalga sakinlerinden Ruhale Selvi’ye ait domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.
Aydınköy’de sakin Feramiz Pişkin’e ait patlıcanda limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.
Mağusa sakinlerinden Hamiyet Doğan’a ait kapya biberde tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün imhasına karar verilmiştir.
12 Şubat 2021 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
İsim
Yerli/ithal
Ürün
Analiz Sonucu
1
Helvasan Tic.
İthal
Susam
Temiz
2
Küçükuncular Ltd.
İthal
Susam
Temiz
3
M. Hacı Ali Ltd.
İthal
Ayçiçek Küsbesi
Temiz
4
TÜK
İthal
Arpa yemlik
Temiz
5
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Elma Stk.
Temiz
6
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Elma Golden
Temiz
7
SVS Tic. Ltd.
İthal
Cennet Meyvesi
Limit Üstü
8
SVS Tic. Ltd.
İthal
Çeri Domates
Temiz
9
SVS Tic. Ltd.
İthal
Elma Stk.
Temiz
10
SVS Tic. Ltd.
İthal
Armut S.M
Temiz
11
SVS Tic. Ltd.
İthal
Elma G.S
Temiz
12
SVS Tic. Ltd.
İthal
Elma Golden
Temiz
13
Şetar Tic. Ltd.
İthal
Elma Golden
Temiz
14
Şetar Tic. Ltd.
İthal
Elma Stk.
Temiz
15
Holly Grains Ltd.
İthal
Mısır
Temiz
16
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Armut Deveci
Temiz
17
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Armut S.M
Temiz
18
Hüseyin Çalıcıoğlu
Kuzucuk
Marul
Temiz
19
Durmuş Serhoş
Sınırüstü
Marul
Temiz
20
Durmuş Serhoş
Sınırüstü
Kereviz
Temiz
21
Hüseyin Çalıcıoğlu
Kuzucuk
Sarı Çarli Biber
Temiz
22
Hüseyin Çalıcıoğlu
Kuzucuk
Domates
Temiz
23
Hüseyin Çalıcıoğlu
Kuzucuk
Yeşil Çarli Biber
Temiz
24
Hüseyin Çalıcıoğlu
Kuzucuk
Kapya Biber
Temiz
25
Ali Kandullu
Aydınköy
Patlıcan
Temiz
26
Feramiz Pişkin
Aydınköy
Patlıcan
Limit Üstü
27
Hikmet Topaloğlu
Aydınköy
Domates
Temiz
28
Ruhale Selvi
Yedidalga
Domates
Limit Üstü
29
Hüseyin Muti
Alsancak
Domates
Temiz
30
Caner Safel
Alsancak
Patlıcan
Temiz
31
Mustafa Muti
Alsancak
Domates
Temiz
32
Hüseyin Muti
Alsancak
Kapya Biber
Temiz
33
Ayşe Söz
Mağusa
Domates
Temiz
34
Cumali Ağar
Mağusa
Domates
Temiz
35
Hamiyet Doğan
Mağusa
Kapya Biber
Limit Üstü
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