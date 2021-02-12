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4 ürün kusurlu bulundu

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Tarım Dairesi 5-11 Şubat 2021 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
4 ürün kusurlu bulundu

Tarım Dairesi 5-11 Şubat 2021 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerden 17 numuneden 16 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürün bulunmuştur.

SVS Tic. Ltd. ait cennet meyvesinde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün, firmanın isteği üzerine imha edilmiştir

Yerli ürünlerden 18 numuneden 15 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 2  ürün , tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürün bulunmuştur.

Yedidalga sakinlerinden Ruhale Selvi’ye ait domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.

Aydınköy’de sakin Feramiz Pişkin’e ait patlıcanda limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün  hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.

Mağusa sakinlerinden Hamiyet Doğan’a ait kapya biberde tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün imhasına karar verilmiştir.

 

 

  12 Şubat 2021 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:

 

 

İsim

Yerli/ithal

Ürün

Analiz Sonucu

 

1

Helvasan Tic.

İthal

Susam

Temiz

 

2

Küçükuncular Ltd.

İthal

Susam

Temiz

 

3

M. Hacı Ali Ltd.

İthal

Ayçiçek Küsbesi

Temiz

 

4

TÜK

İthal

Arpa yemlik

Temiz

 

5

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma Stk.

Temiz

 

6

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma Golden

Temiz

 

7

SVS Tic. Ltd.

İthal

Cennet Meyvesi

Limit Üstü

 

8

SVS Tic. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

 

9

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma Stk.

Temiz

 

10

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut S.M

Temiz

 

11

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma G.S

Temiz

 

12

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma Golden

Temiz

 

13

Şetar Tic. Ltd.

İthal

Elma Golden

Temiz

 

14

Şetar Tic. Ltd.

İthal

Elma Stk.

Temiz

 

15

Holly Grains Ltd.

İthal

Mısır

Temiz

 

16

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Armut Deveci

Temiz

 

17

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Armut S.M

Temiz

 

18

Hüseyin Çalıcıoğlu

Kuzucuk

Marul

Temiz

 

19

Durmuş Serhoş

Sınırüstü

Marul

Temiz

 

20

Durmuş Serhoş

Sınırüstü

Kereviz

Temiz

 

21

Hüseyin Çalıcıoğlu

Kuzucuk

Sarı Çarli Biber

Temiz

 

22

Hüseyin Çalıcıoğlu

Kuzucuk

Domates

Temiz

 

23

Hüseyin Çalıcıoğlu

Kuzucuk

Yeşil Çarli Biber

Temiz

 

24

Hüseyin Çalıcıoğlu

Kuzucuk

Kapya Biber

Temiz

 

25

Ali Kandullu

Aydınköy

Patlıcan

Temiz

 

26

Feramiz Pişkin

Aydınköy

Patlıcan

Limit Üstü

 

27

Hikmet Topaloğlu

Aydınköy

Domates

Temiz

 

28

Ruhale Selvi

Yedidalga

Domates

Limit Üstü

 

29

Hüseyin Muti

Alsancak

Domates

Temiz

 

30

Caner Safel

Alsancak

Patlıcan

Temiz

 

31

Mustafa Muti

Alsancak

Domates

Temiz

 

32

Hüseyin Muti

Alsancak

Kapya Biber

Temiz

 

33

Ayşe Söz

Mağusa

Domates

Temiz

 

34

Cumali Ağar

Mağusa

Domates

Temiz

 

35

Hamiyet Doğan

Mağusa

Kapya Biber

Limit Üstü

 

 

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