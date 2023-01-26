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40 örgütten Ahmet Ünsal'a ve Kıbrıs Gazetesi'ne tepki eylemi

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Din İşleri Dairesi Başkanı Ahmet Ünsal’ın infial yaratan sözlerinin ardından eylemler devam ediyor. Örgütler "Sen de gel" sloganıyla Din İşleri Başkanlığı önünde eylem yaptı.
40 örgütten Ahmet Ünsal'a ve Kıbrıs Gazetesi'ne tepki eylemi

Din İşleri Dairesi Başkanı Ahmet Ünsal’ın infial yaratan sözlerinin ardından eylemler devam ediyor.

40 örgüt "Sen de gel" sloganıyla Din İşleri Dairesi Başkanlığı önünde eylem yaptı. Eylemde, “Kıbrıs’ta yobaz istemiyoruz", "Erkek şiddetini durduracağız”, "Ünsal evine Kıbrıs senin neyine” ve “Kıbrıs’ta tarikat istemiyoruz” sloganları atılıyor. 

Ortak basın açıklaması öncesinde kısa bir konuşma yapan CTP Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya, karanlık günlerden geçildiğine işaret ederek hükümetin maalesef 2 haftadır yapılan açıklamalara karşın Türkiye'den atanan Ahmet Ünsal'ın görevden alınması için tek bir adım atmadığının altını çizdi. 

Okunan ortak basın açıklamasında, Ahmet Ünsal'ın yasaları yok sayarak ortaya gerici faaliyetler koyduğu ifade edildi. Ayrımcı faaliyetlere sessiz kalınmasının kabul edilemez olduğu vurgulanırken, dayatılan muhafazakârlık anlayışına "dur demek" için mücadeleye devam edileceği belirtildi. Ünsal'ın görevden alınması ve istisnai vatandaşlığının da iptal edilmesi gerektiğinin kaydedildiği açıklamada, din dersi kitaplarının farklı inançları içermesi gerektiği ifade edildi. 

ÖRGÜTLER KIBRIS GAZETESİ'NE YÜRÜDÜ

Örgütler, Kıbrıs Gazetesi’nin bugünkü sayısında cinayet haberi için kullandığı “Aşk cinayeti” manşetine tepki göstermek amacıyla gazete binasının önüne yürüdü. 

Kıbrıs Gazetesi'nin bu yanlıştan dönmesi gerektiği belirtilerek, "Kadın cinayetlerin meşru bir gerekçesi yoktur" denildi. 

Öte yandan, gazete binasının önünde 'Cinsiyetçi Medya İstemiyoruz' ve 'Homofobik Medya İstemiyoruz' şeklinde sloganlar atıldı. 

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