  • BIST 1.541
  • Altın 438,721
  • Dolar 7,3525
  • Euro 9,0134
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAPilli: 19'u yerel 25 yeni Covid-19 vakası!

400 Adet Kolon Sıkma Kelepçesini Çaldılar

» »
Mormenekşe-Mutluyaka anayolu üzerinde bir inşaat alanı içerisinden E.A. (E-43), R.K. (E-31) ve A.A. (E-46), bir şahsa ait 400 adet kolon sıkma kelepçesini çalmışlardır.
400 Adet Kolon Sıkma Kelepçesini Çaldılar

 

06-12.11.2020 tarihleri, 06.00-11.00 saatleri arasında Mormenekşe-Mutluyaka anayolu üzerinde bir inşaat alanı içerisinden E.A. (E-43), R.K. (E-31) ve A.A. (E-46), bir şahsa ait 400 adet kolon sıkma kelepçesini çalmışlardır. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada, adı edilenlerin  benzer suçlardan tutuklu oldukları tespit edilmiştir.


       Ayrıca E.A. ve A.A.’nın  05-11.02.2019 tarihleri arasında İskele’de Doktorlar sitesi bölgesinde bulunan bir inşaat sahasından başka bir şahsa ait 200 adet kalıp sıkma kelepçesini de çaldıkları tespit edilmiştir.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Celp Edildikleri Esnada 110,5 Gram Uyuşturucuyu Camdan Attıkları Tespit Edildi09 Ocak 2021 Cumartesi 11:23
  • Şüpheli Şahsın Aracından Uyuşturucu Çıktı09 Ocak 2021 Cumartesi 11:16
  • Denktaş: "Güney İle Eş Zamanlı Kapanmalıyız"09 Ocak 2021 Cumartesi 10:08
  • Para bitti bin 500 TL’leri ödeyemedik09 Ocak 2021 Cumartesi 09:40
  • Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Göğüs Yoğun Bakım ekibi karantinada09 Ocak 2021 Cumartesi 09:36
  • Güney Kıbrıs'ta Çalışanlar Derneği, Pazartesi günü eyleme gitmeye hazırlanıyor09 Ocak 2021 Cumartesi 09:23
  • Merkezi Cezaevi’nde açlık grevi...Çok sayıda mahkum yemek almadı08 Ocak 2021 Cuma 21:03
  • Girne’de hırsızlık08 Ocak 2021 Cuma 20:18
  • Pilli: 5'i yerel 8 pozitif vakaya rastlandı! 1 ölüm08 Ocak 2021 Cuma 20:17
  • Oto yıkamaya bırakılan araçtan 23 bin tl çaldı08 Ocak 2021 Cuma 20:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti