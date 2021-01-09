400 Adet Kolon Sıkma Kelepçesini Çaldılar

Mormenekşe-Mutluyaka anayolu üzerinde bir inşaat alanı içerisinden E.A. (E-43), R.K. (E-31) ve A.A. (E-46), bir şahsa ait 400 adet kolon sıkma kelepçesini çalmışlardır.

06-12.11.2020 tarihleri, 06.00-11.00 saatleri arasında Mormenekşe-Mutluyaka anayolu üzerinde bir inşaat alanı içerisinden E.A. (E-43), R.K. (E-31) ve A.A. (E-46), bir şahsa ait 400 adet kolon sıkma kelepçesini çalmışlardır. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada, adı edilenlerin benzer suçlardan tutuklu oldukları tespit edilmiştir.



Ayrıca E.A. ve A.A.’nın 05-11.02.2019 tarihleri arasında İskele’de Doktorlar sitesi bölgesinde bulunan bir inşaat sahasından başka bir şahsa ait 200 adet kalıp sıkma kelepçesini de çaldıkları tespit edilmiştir.