400 Adet Kolon Sıkma Kelepçesini Çaldılar

06-12.11.2020 tarihleri, 06.00-11.00 saatleri arasında Mormenekşe-Mutluyaka anayolu üzerinde bir inşaat alanı içerisinden E.A. (E-43), R.K. (E-31) ve A.A. (E-46), bir şahsa ait 400 adet kolon sıkma kelepçesini çalmışlardır. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada, adı edilenlerin benzer suçlardan tutuklu oldukları tespit edilmiştir.
Ayrıca E.A. ve A.A.’nın 05-11.02.2019 tarihleri arasında İskele’de Doktorlar sitesi bölgesinde bulunan bir inşaat sahasından başka bir şahsa ait 200 adet kalıp sıkma kelepçesini de çaldıkları tespit edilmiştir.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.