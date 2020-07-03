  • BIST 116.789
  • Altın 391,647
  • Dolar 6,8484
  • Euro 7,6891
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAKTAMS yarın Kıbrıs Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapacak

41 kiloya düşen Timtik’in durumu kötüleşiyor

»
41 kiloya düşen Timtik’in durumu kötüleşiyor
41 kiloya düşen Timtik’in durumu kötüleşiyor

Silah mühimmatıyla yakalanan itirafçı Berk Ercan’ın hiçbir delile dayandırılmayan birbirinden çelişkili ifadeleri nedeniyle yıllarca hapis cezasına çarptırılan ve adil yargılama talebiyle tutuldukları cezaevlerinde ölüm orucunu sürdüren Halkın Hukuk Bürosu (HHB) avukatları Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal için zaman daralıyor. Ölüm orucunun 183. gününe giren meslektaşı Timtik’in durumunun giderek kötüleştiğine ve 41 kiloya düştüğüne dikkat çeken avukat Yaprak Türkmen ANF’ye konuştu.

‘UZUN BİR SÜRE KANTİN HAKKI GASP EDİLDİ’

Timtik’i Silivri Cezaevi’nde 6 gün önce ziyaret eden Türkmen, Timtik’in çok zayıfladığını, yüz kemiklerinin belirginleşmeye başladığını, dikkatini toparlamakta zorluk çektiğini aktardı. Türkmen, Timtik’in uzun süre dış kantinden talep ettiği kaya tuzu ve çeşitli şeker türlerinin çok geç karşılandığını, cezaevi idaresi tarafından kendisine sadece az miktarda toz şeker verildiği için de artık bünyesinin ne toz şekeri ne de normal tuzu kabul ettiğini, bundan dolayı da ağız içinde yaralar oluştuğunu aktardı. Türkmen şöyle konuştu: “Ebru kendi parasıyla dış kantinden kaya tuzu ve toz şeker dışında farklı şeker türleri alma talebi uzun süre karşılanmadı. Oysa ki dış kantin bütün tutuklu ve hükümlüler tarafından kullanılabiliyor. Bu hakkı gasp edildi” dedi.

‘BU DOSYALAR BÜTÜN HUKUÇULARCA MAHKÛM EDİLMELİ’

Meslektaşları Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal’ın hem kendileri hem de müvekkilleri için adil yargılama talebiyle ölüm orucunda olduğunu hatırlatan Türkmen, şunları kaydetti: “Ebru ve Aytaç sadece kendi dosyaları için değil, ölüm orucunda hayatını kaybetmiş müvekkilleri Grup Yorum üyeleri Helin Bölek, İbrahim Gökçek ve Mustafa Koçak’ın dosyalarının Yargıtay tarafından bozulmasını ve bu dosyaların bütün hukukçularca mahkûm edilmesini istiyorlar. Çünkü sonuçta Bölek, Gökçek ve Koçak, adalet talebiyle adaletsizlikten yaşamını yitirdiler. O nedenle arkadaşlarımız bütün siyasi yargılamaların adil olmasını istiyorlar.”

‘BU NOKTAYA AŞAMA AŞAMA GELİNDİ’

Yargıtay avukatların dosyasını öne almasına rağmen şu ana kadar bir gelişme olmadığını belirten Türkmen, Yargıtay’ın süreci daha fazla uzatmadan dosyayı bozmasını beklediklerini söyledi. Türkmen, bu noktaya aşama aşama gelindiğini vurgulayarak, “Sadece tutuklamalarda değil, mahkemelerde de savunma hakları kısıtlandı. Avukatlar usule uygun müdahalelerde bulunduğu zaman mahkeme başkanları tarafından keyfi bir biçimde duruşmalardan atıldı. Gelinen noktada ise hukuk tamamen rafa kaldırıldı, hukuk uygulanmıyor. Biz de en azından mevcut hukukun uygulanmasını istiyoruz; arkadaşlarımız da bu taleple ölüm orucunda” hatırlatmasında bulundu.

Etiketler: , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'de Son 24 Saatte 1186 Kişiye Kovid-19 Tanısı Konuldu03 Temmuz 2020 Cuma 10:05
  • Vakıfbank önünde Hamza Yerlikaya protestosu: Güreşip CV bıraktılar03 Temmuz 2020 Cuma 09:50
  • Erdoğan'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Çalışıp, gözden geçirin, halk istiyorsa kaldırın03 Temmuz 2020 Cuma 08:58
  • Türkiye'de Covid-19 nedeniyle 17 kişi öldü: En çok vaka olan iller, İstanbul ve Ankara02 Temmuz 2020 Perşembe 21:03
  • Avrupa Parlamenterlerinden ve Af Örgütü'nden Büyükada davası için Türkiye'ye demokrasi çağrı02 Temmuz 2020 Perşembe 21:02
  • Türkiye'de Uçakta koronavirüs belirtileri gösteren yolcu hastaneye götürülerek karantinaya alındı02 Temmuz 2020 Perşembe 20:30
  • Türkiye’de 17 can kaybı, bin 186 vaka02 Temmuz 2020 Perşembe 19:59
  • Sivas Katliamı önergesi AKP, MHP ve İYİ Parti’nin oylarıyla reddedildi02 Temmuz 2020 Perşembe 18:30
  • Oğuzhan Uğur, Erdoğan'ın çıkışından sonra YouTube kanalını satılığa çıkardı!02 Temmuz 2020 Perşembe 18:08
  • ‘Sosyal mesafeye uymadığım için çok pişmanım’ dedi, 1 gün sonra öldü02 Temmuz 2020 Perşembe 18:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti