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SON DAKİKA45'i yerel 64 pozitif vaka...En çok vaka Girne'de...

45'i yerel 64 pozitif vaka...En çok vaka Girne'de...

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"Toplam 7999 test yapıldı, 45'i yerel 64 pozitif vakaya rastlandı, 61 kişi taburcu edildi" 
45'i yerel 64 pozitif vaka...En çok vaka Girne'de...

"Toplam 7999 test yapıldı, 45'i yerel 64 pozitif vakaya rastlandı, 61 kişi taburcu edildi" 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 7999 olup, 45'i yerel 64 pozitif vakaya rastlanmış 61 kişi taburcu edilmiştir. 

3 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 16 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 45 kişi ise yerel vakadır. 

17 kişi Lefkoşa, 6 kişi Gazimağusa, 22 kişi Girne Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Lefkoşa Merkez-2/ Kızılbaş-1/ Surlariçi-1/ Yenikent-1/ Göçmenköy-3/ Gönyeli-2/ Alayköy-1/ K.kaymaklı-2 / Ortaköy-2 / Çağlayan-1/ Akıncılar-1 

Girne 

Girne Merkez-4 / Alsancak-2 / Beylerbeyi-1/ Zeytinlik-2/ Dağyolu-1 / Lapta-2 / Ozanköy-2 / Karakum-1 / Karaoğlanoğlu-1/ Çatalköy-6 

Gazimağusa 

Kurudere-2/ Larnaka Yolu-1 / Ulukışla-1/ Maraş-2 


5 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7999 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 64 
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 16  

Yerel Vaka Sayısı: 45 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 61 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.025.583  

Toplam Vaka Sayısı: 6527   

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 5902  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 593 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 75 

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 489 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 25 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 32  

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4 


Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 77 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 39 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 867  

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 1981

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