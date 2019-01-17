Beyarmudu Belediyesi çatısı altında kurulan Güney Mesarya Halk Tiyatrosu’nun 5. Mesarya Tiyatro Şöleni başlıyor. Meserya Sosyal Tesislerindegerçekleşen basın toplantısına katılacak olan ekiplerin temsilcileride basın toplantısında yer aldı. Saat 10.00 da gerçekleşen basın toplantısında Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip konuşmasında “Kültür sanatın her alanında evrensel değerlerle bezenmiş sanat eserlerini halkımıza sunmak, bölge halkımızı sadece izleyici konumunda değil sanat üreten insanlar olarak da sanatla iç içe kılmak için özveriyle çalışıyoruz. Alt yapının yanında, kültür sanat alanında da gelişimi sürekli ve sürdürülebilir kılmak bizler için önemlidir.

Özellikle son yıllarda sanatsal aktivitelerimiz sayesinde sadece kendi ülkemiz sınırları içinde değil, Türkiye’de ve Avrupa’nın bir çok bölgesinde de kültürümüzü ve değerlerimizi gururla temsil ettik. Bu yıl beşincisini sunmaktan onur duyduğumuz Mesarya Tiyatro Şöleni’ni sürdürebilmek, her yıl, her yaştan, her bölgeye hitap edecek, evrensel değerde ve kalitede tiyatro oyunlarını bölgemizde misafir etmek bizler için artık kaçınılmaz bir sorumluluk olmuşur.Bu yıl itibariyle, geride bıraktığımız dört umut ve emek dolu şölenle, bölgemizde yurt içi ve yurt dışından toplam 50 oyunu misafir etmiş ve çocuk oyunları, sokak performansları, pandomim, fiziksel tiyatro, oratoryo ve gölge oyuları ile 12 binin üzerinde seyiciye ulaştığımızı gururula duyurmak isterim. Bölge nüfusu düşünüldüğünde oldukça önemli bir rakam ortaya çıkıyor ve bu da bize gösteriyor ki Mesarya’nın kalbine ektiğimiz tohumlar, yeşermiş, fidan olmuş, her yıl daha güçlü, güvenle büyümeye devam etmektedir.

Beyarmudu Belediyesi için kültür sanat alanında yapılacak hiç bir etkinlik üretimden bağımsız düşünülemez. Bizler; bölge halkımız, çocuklarımız ve yarınlarımız için dinlenmek bilmeden çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz... Nice şölenlere, umutla, coşkuyla, gururla...ifadelerini kullandı.

Mesarya Tiyatro Şöleni Koordinatörü Dr. İzel Seylani ise basın toplantısında “Beyarmudu Belediyesi çatısı altında kurulan Güney Mesarya Halk Tiyatrosu’nun 5. Yaşını kutladığı bugünlerde 5. Mesarya Tiyatro Şöleni’ni sizlere sunmaktan gurur duyuyoruz.

Sanatçı Erdal Aygenç’in çizdiği dört nala koşan at resmi bu yıl bizler için büyük ilham kaynağı olmuş ve beşinci yılımızda gerçekleştireceğimiz beşinci şölenimizin coşkusuna coşku katmıştır. Dört nala koşan atlardan ilham alarak bu yılımızın şölenini uzun soluklu bir programa yayıyoruz.Geride bıraktığımız umut ve emek dolu beş yılda Nor & Betmez, Şaman, Papaz Nikahı, Karagöz Paragöz ve Ejderha Tepesi oyunlarımız Mesarya bölgesinin yanı sıra yurt içinde ve yurt dışında çeşitli organizasyonlarda bölgemizi, kültürümüzü ve ruhumuzu temsil etti. Kendi hikayelerimizi, kendi enerjimizle halkımıza sunduğumuz oyunlarımızın yanında yurt dışından ve ülkemizden çeşitli tiyatroları da Mesarya Tiyatro Şöleni kapsamında bölgemizde misafir ettik. Her yıl Nisan-Mayıs aylarında gerçekletirdiğimiz şölenimizi bu yıl 12 ay tiyatro sloganıyla Güney Mesarya Halk Tiyatrosu’nun kuruluş yıldönümünde başlatmak, halkımıza yıl boyu tiyatro oyunları sunacak olmak bölgemiz adına sanatla dolu dolu geçecek bir yılın müjdecisidir. Bu kapsamda şölenimizin ilk altı aylık programını bugün çok değerli sanatçıların ve tiyatro yöneticilerinin katılımıyla duyuruyoruz. Tüm halkımıza iyi seyirler dileriz” dedi.

5. Mesarya Tiyatro Şöleni Oyun Programı

19 Ocak 2019 Cumartesi Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrosu Şahane Düğün

16 Şubat 2019 Cumartesi Adana Şehir Tiyatroları Boyacı

21 Şubat 2019 Perşembe Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Tilki ile Kirpi

23 Şubat 2019 Cumartesi Güzelyurt Şehir TiyatrosuGül Pansiyon

30 Mart 2019 Cumartesi Güney Mesarya Halk TiyatrosuHaka Manki

13 Nisan 2019 Cumartesi İskele Belediye Tiyatrosu Şerefine İnsanoğlu

27 Nisan 2019 Cumartesi Güney Mesarya Halk Tiyatrosu Kartal Yuvası

25 Mayıs 2019 Cumartesi Girne Belediye Tiyatrosu-Çatalköy Belediyesi Tiyatrosu

İkinci Caddenin Mahkumu

15 Haziran 2019 Cumartesi Sarıyer Belediye Tiyatrosu Çırçır Sefası

25 Haziran 2019 Salı Bartın Belediyesi Şehir Tiyatrosu Mavzerin Ardında