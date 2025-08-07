5 rum tutuklu, emlakçı ve tapu memuru teminatla serbest

  • BIST 10994.41
İskele’de 5 Kıbrıslı Rum’un tutuklanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan emlakçı A.U ile Girne Tapu Dairesi’nde görevli N.Ö, bugün yeniden İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Zanlılar mahkeme tarafından teminatla serbest kaldı.
Mahkeme, zanlıların 200’er bin nakdi kefalet yatırması, ikişer kefilin 500 bin TL kefalet senedi imzalaması, seyahat belgelerine el konularak yurt dışına çıkışlarının yasaklanması koşuluyla serbest kalmalarına karar verdi.

Zanlılar aleyhinde  “Kişisel Verileri Koruma Yasası’nı ihlal” ve “görevi kötüye kullanma” suçlamaları bulunuyor.

Soruşturma, 19 Temmuz’da Gazimağusa’da Akyar Kara Giriş Kapısı’ndan muhaceret işlemi yapılmadan askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Kuzey Kıbrıs’a giriş yapan 5 Kıbrıslı Rum’un tutuklanmasıyla başlamıştı. Her iki zanlı, yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

