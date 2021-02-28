5+BM gayrıresmi Kıbrıs toplantısına ilişkin davet Ersin Tatar’a ulaştı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Berna Çelik Doğruyol, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in 27-29 Nisan 2021 tarihleri arasında Cenevre’de yapılacak 5+BM gayrıresmi Kıbrıs toplantısına ilişkin daveti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eline ulaştığını açıkladı.
Doğruyol, mektupta toplantının amacının resmi müzakerelerin başlatılabilmesi için taraflar arasında ortak bir zemin bulunup bulunmadığını saptamak olduğunun altı çizildiğini söyledi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Doğruyol, Cumhurbaşkanı Tatar’ın bu davete olumlu yanıtını KKTC New York Temsilciliği aracılığıyla 1 Mart 2021 Pazartesi günü Genel Sekreter Guterres’e ulaştıracağını da ifade etti.
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