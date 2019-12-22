  • BIST 111.177
  • Altın 282,265
  • Dolar 5,9338
  • Euro 6,5768
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

6 araç trafikten men edildi,4 araç sürücüsü tutuklandı!

» »
6 araç trafikten men edildi,4 araç sürücüsü tutuklandı!
6 araç trafikten men edildi,4 araç sürücüsü tutuklandı!

Mağusa, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri sorumluluk sahalarında 21-22 Aralık 21.00 – 01.00 arasında asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi…

MAĞUSA’DA 3 ARAÇ SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI, 3 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Mağusa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında bölgede faaliyet gösteren; bahis evleri, gece kulüpleri, eğlence mekânları, restoranlar ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde kontroller gerçekleştirildi.

Polis açıklamasına göre, trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu 650 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 116 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, 3 araç sürücüsü tutuklandı ve 3 araç trafikten men edildi.

GİRNE’DE 3 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Girne’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler ve pansiyonlarda kontroller gerçekleştirildi.

Pansiyonlarda yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmezken, kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimler sonucu kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak 17 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu 460 araç kontrol edildi, suç işlediği tespit edilen 68 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, 3 araç ise trafikten men edildi.

GÜZELYURT’TA BİR ARAÇ SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler kapsamında bölgede faaliyet gösteren; bahis evleri, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri ve kahvehaneler kontrol edildi.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu toplam 258 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 61 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, 1 araç sürücüsü tutuklandı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yarın kar bekleniyor22 Aralık 2019 Pazar 15:28
  • Başbakan Tatar, "Ekonomik kalkınma da, haklarımızı korumak da önceliğimizdir"22 Aralık 2019 Pazar 15:26
  • Sahnede hidrojen peroksidin ayrışması deneyi yapan biyokimyager ABD güzeli seçildi22 Aralık 2019 Pazar 15:25
  • Arıklı: Ankara bir de sizinle mi uğraşsın22 Aralık 2019 Pazar 15:23
  • Özersay: Bizi eleştirebilecek en son taraf Kıbrıs Rum kesimidir22 Aralık 2019 Pazar 14:56
  • Sahte ön izin başvuru formu ile dolandırıcılık22 Aralık 2019 Pazar 12:50
  • Gazimağusa'da ani ölüm22 Aralık 2019 Pazar 12:45
  • Gazeteler bugün ne yazdı? 22 Aralık Pazar 201922 Aralık 2019 Pazar 11:13
  • Pazartesi yağmur geliyor22 Aralık 2019 Pazar 11:07
  • Akdeniz’de 3,9 büyüklüğünde deprem22 Aralık 2019 Pazar 11:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti