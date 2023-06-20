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6 Kişi Yaralandığı Kazada Alkollü Sürücü Mahkemeye Çıkarıldı

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Gönyeli Çemberine meydana gelen yaralanmalaı kaza ile ilgili olarak tutuklanan alkollü sürücü zanlı Azubuıke Macdonald Morah mahkeme huzuruna çıkarıldı.
6 Kişi Yaralandığı Kazada Alkollü Sürücü Mahkemeye Çıkarıldı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ercan Ateş olayla ilgili bulguları aktardı.

Ateş, 17 Haziran 2023 tarihinde, saat 11:45 sıralarında, Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı boyunca SS 577 plakalı salon aracı batı istikametine doğu kullanan alkollü sürücü zanlı  Azubuike Macdonald Morah’ın, Gönyeli Çemberine geldiğinde Hastahane istikametine dönen kaçış yoluna dönüp süratli bir şekilde doğu istikametine doğru yoluna devam edip Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesine yol kavşağına geldiğinde dikkatsiz bir şekilde seyretmesi sonucu yolun sol kenarında bulunan bordür taşlarına çarptıktan sonra yolun sağına doğru giderek yolu ayıran refüj bordür taşlarına da çarpıp refüj üzerinden geçerek karşı şeride geçtiğini söyledi. Polis o esnanada karşısından soldan birinci şerit içerisinde batı istikametine doğru seyreden Nusret Eskiocak yönetimindeki TLT 858 plakalı otobüse çarptığını belirtti. Polis kaza sonucu yaralanan SS 577 plakalı araç sürücüsü ile TLT 858 plakalı otobüste yolcu olarak bulunan 6 kişinin yaralandığını ve kaldırılmış oldukları L.D.Hastanesi Acil serviste yapılan ilk yardım tedavilerinden sonra ayni serviste müşahade altına alındıklarını söyledi.

Polis mesele ile ilgili olarak arac sürücü zanlının yapılan alkol kontrolünde 317 promil alkollü çıktığını belirterek tutuklandığını ve soruşturmanın başlatıldığını söyledi. Polis, davalarında hazır olmasını sağlamak amacıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti. 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının  yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 200 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması, 50 bin TL nakdi teminat yatırması ve haftada 3 gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

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