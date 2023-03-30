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“61 bin 553 kişinin İhtiyat Sandığı birikimlerine yüzde 20 kar payı ekleniyor”

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“61 bin 553 kişinin İhtiyat Sandığı birikimlerine yüzde 20 kar payı ekleniyor”
“61 bin 553 kişinin İhtiyat Sandığı birikimlerine yüzde 20 kar payı ekleniyor”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Bakanlar Kurulu’nda İhtiyat Sandığı bilançosunun yüzde 20 kar payını iştirakçilerine dağıtma kararı alındığını açıkladı.

BRT’de ’17. Saat’ programına konuk olan Bakan Hasan Taçoy, Aralık 2022 itibarıyla aktif 61 bin 553 kişiye İhtiyat Sandığı’nın bilançosundan dağıtılması planlanan yüzde 20 kar payının 1 Milyar 250 Milyon 804 bin 527 Türk Lirası olduğunu söyledi.

İhtiyat Sandığı 2023 yılı bütçesinin geçtiğimiz hafta Yönetim Kurulu’ndan geçtiğini belirten Taçoy, “ Yönetim Kurulu’ndaki devlet, çalışan ve işveren tarafları bütçeyi oluştururken İhtiyat Sandığının normal bilançosu içerisinden yüzde 20 kar payını dağıtmak için alınan karar Başbakan tarafından onaylandı” dedi.

 İhtiyat Sandığına Türk Lirası olarak yatırılan paranın eridiği ile ilgili eleştiriler yapıldığına değinen Bakan Taçoy, “TL olarak yatırılan paranız erir noktasındaki konuyu güne yaklaştırabilmek için İhtiyat Sandığının yıllar içerisinde yaptığı kar payından yüzde 20’sinin aktarılması kararı alınmıştır. Bu rakam da oldukça iyidir. Toplam iştirakçi sayımız Aralık ayı sonu itibarıyla aktif 61 bin 553 kişidir. Aralık ayı itibarıyla aktif olan kişilerin elde tutukları birikimlerine yüzde 20 kar payı eklenecektir” diye konuştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy,“İnsanlarımızın İhtiyat Sandığında olan birikimlerini bütçe içerisinde de daha iyi bir şekle sokabilmek ve “o eridi” dedikleri noktada erimediğini gösterebilmektir. İhtiyat Sandığı’nın kar gibi görülen o elde ettiği fazla kazancı iştirakçisine verme noktasındadır. Ve biz onu gerçekleştirdik. İnşallah önümüzdeki günlerde bu paralar hesaplara yatacak. Ve herkesin birikimi yeniden değerlendirilmiş olacak. Sistemde yapılacak düzenleme ile Nisan ayında bu yerine getirilecektir ”dedi.

Bir soru üzerine Taçoy, İhtiyat Sandığı ve Sosyal Sigorta yatırım oranlarında bir değişikliğin söz konusu olmadığını söyledi.

Bakan Taçoy, “İhtiyat Sandığı birikimlerine bugüne kadar bakıldığında; toplam mükellefiyet 31 Aralık 2022’ye göre 6, 254, 022, 635.97 TL’dir. Bu rakamın nakit olarak elimizde şuan 2, 450, 040,857.70 TL var. Bu da ayrı bir gerçek. Şimdi İhtiyat Sandığı’nın birçok da malı var. Bunların değerleri de neresinden bakarsanız bakın şimdi şuanki değeri 1.5 Milyar’a yakın değeri var. Yanı elde 4 Milyar Türk Lirası gibi nakit görünür.İhtiyat Sandığının devletten de 5 kusur Milyar Türk Lirası alacağı vardır. Esas bunu almak için bir gayretimiz vardır. Devletten alacaklarını sıfırlayabilmek adına gerek mal yani mülk şeklinde İhtiyat Sandığı’na verilmesidir” dedi.

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