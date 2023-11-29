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7 kaçak mahkemeye çıkarıldı

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Lefkoşa’da gerçekleştirilen kontrollerde ülkede ikamet izinsiz kaldıkları tespit edilerek, tutuklanan 7 kişi mahkemeye çıkarıldı.
7 kaçak mahkemeye çıkarıldı

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Birtan Başaran olguları aktardı.

Polis, 25 Kasım 2023 tarihinde saat 22.00 sıralarında Küçük Kaymaklı’da devriye gezen Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin pasaport kontrolü için durdurduğu Zimbabwe uyruklu H.M’nin 21 Aralık 2015 tarihinden beri 2 bin 896 gün ikamet izinsiz kaldığının belirlendiğini açıkladı.

Polis, Kongo uyruklu B.C'nin ise 21 Kasım 2022 tarihinden beri 361 gün ikamet izinsiz olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Polis memuru, 26 Kasım saat 01.00 sıralarında Gönyeli’de pasaport kontrolü için durdurulan Nijeryalılar N.E'nin  Şubat 2022 tarihinden beri 298 gün, J.Ni’nin 25 Kasım 2021 tarihinden beri 732  gün, P.N’nin 30 Eylül 2022 tarihinden beri 422 gün, N.N’nin 11 Aralık 2020 tarihinden beri bin 80 gün ve C.O’nun 25 Nisan 2020 tarihinden beri bin 310 gün KKTC ikamet izinsiz olarak kaldıklarını belirlediklerini açıkladı.

olis, zanlılarla ilgili İçişleri Bakanlığı’ndan gerekli soruşturmanın yapıldığını belirterek, teminata bağlanmalarını talep etti.


Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlıların 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmelerine emir verdi. 

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