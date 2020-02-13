  • BIST 120.236
  • Altın 306,478
  • Dolar 6,0495
  • Euro 6,5846
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAYenierenköy Sahilinde Erkek Cesedi Bulundu

74'ün ilk şehidi Ecvet Yusuf yeniden defnedildi

» »
74'ün ilk şehidi Ecvet Yusuf yeniden defnedildi
74'ün ilk şehidi Ecvet Yusuf yeniden defnedildi

74'ün ilk şehidi Ecvet Yusuf yeniden defnedildi.

Ecvet Yusuf kimdir?

20 Temmuz 1974’te savaşta hayatını kaybeden Ecvet Yusuf, tarih öğretmeni ve 55. bölük komutanıydı.

 

Tekke Bahçesi’nde süreç nasıl işledi?

Tekke Bahçesi’nde 2007 yılından beri yaşanan bir süreç bulunuyor. Kayıp Şahıslar Komitesi, Tekke Bahçesi Şehitliği ile ilgili çeşitli iddia ve bilgiler olmasına rağmen kazı yapmak için gerekli izinleri alamamıştı.

Komite, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın girişimi ile Bakanlar Kurulu kararı alındıktan sonra 2016 yılında Tekke Bahçesi’nde kazı gerçekleştirebilme imkanı yakalayabildi. Yapılan kazılar sonucunda, mezar taşları ile kimliklenenler arasında uyuşmazlıklar tespit edildiği gibi, 1974 şehitlerinin gömülü olduğu yerde gerçekleştirilen bir kazıda bir adet çoklu mezar tespit edilmişti.

Çoklu mezarda ilgili kimlikleme süreci yapıldıkça, uyuşmazlıklar daha da fazla gün yüzüne çıktı. 1974 sonrası ayrı mezar taşı hazırlanan şehitlerin bazıları çoklu mezarlardan çıktı.

86294628_10157501171142672_4320515088621502464_n.jpg

74'ün ilk şehidi Ecvet Yusuf  bugün 13 Şubat 2020 tarihinde ailesi ve sevenlerinin katıldığı sade bir törenle yeniden  Tekke Bahçesi'ne defnedildi.

İlgili Haberler

Skandal: 74 şehidi Ecvet Yusuf'un mezarından solina (Su Borusu) çıktı

 

Ecvet Yusuf’un cenazesi Perşembe günü yapılacak

 

974’ün ilk şehidine yarın yeniden veda edilecek

 

KTOEÖS Başkanı Eylem Şehit Ecvet Yusuf’un ailesine başsağlığı diledi

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  •  BEN, BİZ TÜRKİYE’YİZ.. - Ayşegül Garabli yazdı13 Şubat 2020 Perşembe 11:01
  • Erkut YILMABAŞAR yazdı... 58,63,74 şehitleri mezardan çıkmanın vaktidir!13 Şubat 2020 Perşembe 09:57
  • Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar13 Şubat 2020 Perşembe 08:30
  • Dikkat! Boğaz Piknik Alanı Bölgesi Yoğun Sis Var.12 Şubat 2020 Çarşamba 23:35
  • Dikkat! Dağyolu’nda yoğun sis var!12 Şubat 2020 Çarşamba 22:25
  • Rum meteoroloji dairesi yarın sabaha kadar ‘sarı alarm’ verdi12 Şubat 2020 Çarşamba 22:15
  • Erhürman'dan “Kapalı Maraş” konusundaki toplantıda Cumhurbaşkanının konuşmasına yer verilmemesine tepki12 Şubat 2020 Çarşamba 20:38
  • Güney Kıbrıs Rum Yönetimi “Ahlaklı Hacker” Arıyor12 Şubat 2020 Çarşamba 20:29
  • Yol Yoksa Seyrüsefer Da Yok !Harekletinden Sendikalar'a Eyleme Destek Çağrısı12 Şubat 2020 Çarşamba 20:03
  • Güzelyurt - Lefke Anayolu’nda kaza...1 kişi yaralandı12 Şubat 2020 Çarşamba 19:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti