74'ün ilk şehidi Ecvet Yusuf yeniden defnedildi.

Ecvet Yusuf kimdir?

20 Temmuz 1974’te savaşta hayatını kaybeden Ecvet Yusuf, tarih öğretmeni ve 55. bölük komutanıydı.

Tekke Bahçesi’nde süreç nasıl işledi?

Tekke Bahçesi’nde 2007 yılından beri yaşanan bir süreç bulunuyor. Kayıp Şahıslar Komitesi, Tekke Bahçesi Şehitliği ile ilgili çeşitli iddia ve bilgiler olmasına rağmen kazı yapmak için gerekli izinleri alamamıştı.

Komite, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın girişimi ile Bakanlar Kurulu kararı alındıktan sonra 2016 yılında Tekke Bahçesi’nde kazı gerçekleştirebilme imkanı yakalayabildi. Yapılan kazılar sonucunda, mezar taşları ile kimliklenenler arasında uyuşmazlıklar tespit edildiği gibi, 1974 şehitlerinin gömülü olduğu yerde gerçekleştirilen bir kazıda bir adet çoklu mezar tespit edilmişti.

Çoklu mezarda ilgili kimlikleme süreci yapıldıkça, uyuşmazlıklar daha da fazla gün yüzüne çıktı. 1974 sonrası ayrı mezar taşı hazırlanan şehitlerin bazıları çoklu mezarlardan çıktı.

74'ün ilk şehidi Ecvet Yusuf bugün 13 Şubat 2020 tarihinde ailesi ve sevenlerinin katıldığı sade bir törenle yeniden Tekke Bahçesi'ne defnedildi.

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