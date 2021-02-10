75 bin hızlı test kiti önümüzdeki hafta teslim edilecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Doğruyol, Cumhurbaşkanı Tatar'ın, Avrupa Komisyonu’nda Yapısal Reform Destekten Sorumlu Genel Direktör Nava ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin açıklama yaptı, "Nava, aşıların kademeli olarak bir takvim doğrultusunda Kıbrıslı Türklerin payı ile birlikte gönderileceğini söyledi, 75 bin koronavirüs hızlı test kitinin de önümüzdeki hafta Kuzey Kıbrıs'a teslim edileceğini teyit etti" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Dr. Berna Çelik Doğruyol, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın, Avrupa Komisyonu’nda Yapısal Reform Destekten Sorumlu Genel Direktör Mario Nava ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.

"CUMHURBAŞKANI TATAR, HELLİMİN, TESCİLİ VE TİCARETİNE İLİŞKİN YAPILAN ÇALIŞMALARIN ÖNEMİNİ VURGULADI"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın, Nava’ya, Hellimin, KKTC ekonomisinde çok önemli bir yere sahip olduğunu, üretiminden sofraya gelene kadar bir çok sektörün ortak yarar sağladığı Kıbrıs adasının kültürel değerlerinden biri olduğunu ifade ettiğini aktaran Doğruyol, "Hellimin AB nezdinde coğrafi tescili ve ticaretine ilişkin uzun zamandır yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekti" dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar'ın, hellimin tescili ve ticaretine ilişkin varılacak olan mutabakatla, üreticilerin hem limanlardan hem de Yeşil Hat üzerinden rekabet edebilir şekilde ürünlerini dünya pazarına ulaştırabileceklerini ifade ettiğini belirten Doğruyol, "Hem tescil tüzüğü hem de Yeşil Hat Tüzüğü’nde yapılacak tadilat konusunda sürdürülen çalışmalarda, AB’den yapıcı ve iki tarafın meşru haklarına saygılı bir tutum beklediğimizi ifade etti. Nava, hassasiyetlerimizin farkında olduklarını ve yapılan çalışmalarda bu hassasiyetlerimize öncelik verilmekte olduklarını söyledi. Cumhurbaşkanımız, Hellim konusunda sürdürülen çalışmaların hassasiyetlerimizi gözeterek kısa zamanda sonuçlandırılmasını temenni ettiğini belirtti" ifadelerini kullandı.

"AB'DEN 75 BİN ADET HIZLI TEST KİTİ GELECEĞİ TEYİT EDİLDİ"

Doğruyol açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Tatar, KKTC olarak pandemiye karşı büyük bir mücadele verdiğimizi, Avrupa Birliği tarafından Kıbrıs adasına halihazırda gönderilmiş olan takriben 70 bin doz aşının sadece 4 bin 500 dozunun Kıbrıs Türk Halkına ulaştırıldığını, bu paylaşımın adil olmadığını ve Kıbrıs Türk tarafının alması gereken sayının çok altında olduğunu aktardı. Cumhurbaşkanımız, bu doğrultuda gerekli teslimat da dahil planlamanın hassasiyetle yapılması ve zamanlıca tarafımıza duyurulmasını beklediğini vurguladı. AB Yetkilisi yakın zamanda yeni bir aşı sevkiyatının olacağını ve sevkiyatın detayları hakkında tarafımızı önceden bilgilendireceklerini ifade etti.

Nava, bu aşamada, aşı tedarikine ilişkin olarak yaşanan sıkıntıların aşı üretimindeki sorunun bir yansıması olduğunu, bu sorunun aşılmaya çalışıldığını ve aşıların kademeli olarak bir takvim doğrultusunda Kıbrıslı Türklerin payı ile birlikte göderileceğini ifade etti. Bununla birlikte önceden yapmış olduğumuz girişimler doğrultusunda AB’nin 75 bin Koronavirüs hızlı test kitini de önümüzdeki hafta tarafımıza teslim edeceklerini teyit etti."