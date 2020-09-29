7gr kokain yuttuğu iddia edilen Nil Kaptan Lefkoşa'ya sevk edildi...Beyin ölümü gerçekleşti

Mağusa’da 18 Eylül günü trafik ekiplerinin denetimleri sırasında 7 gram kokain türü uyuşturucuyu yuttuğu iddia edilmiş ve sonrasında Mağusa'da hastaneye kaldırılmış,komaya girmişti. 30 yaşındaki Buğra Nil Kaptan’ın durumunun ağır olduğu bildirildi.Beyin Ölümü'nün gerçekleştiği gelen bilgiler arasında
DETAY ÖZEL-HANİFE LEFKARALI
Genç kadının Mağusa Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinden Lefkoşa Dr. Burhan Nalbnatoğlu’na sevk edildi öğrenildi.
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