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7gr kokain yuttuğu iddia edilen Nil Kaptan Lefkoşa'ya sevk edildi...Beyin ölümü gerçekleşti

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7gr kokain yuttuğu iddia edilen Nil Kaptan Lefkoşa'ya sevk edildi...Beyin ölümü gerçekleşti
7gr kokain yuttuğu iddia edilen Nil Kaptan Lefkoşa'ya sevk edildi...Beyin ölümü gerçekleşti

Mağusa’da 18 Eylül günü trafik ekiplerinin denetimleri sırasında 7 gram kokain türü uyuşturucuyu yuttuğu iddia edilmiş ve sonrasında Mağusa'da hastaneye kaldırılmış,komaya girmişti. 30 yaşındaki Buğra Nil Kaptan’ın durumunun ağır olduğu bildirildi.Beyin Ölümü'nün gerçekleştiği gelen bilgiler arasında

DETAY ÖZEL-HANİFE LEFKARALI

Genç kadının Mağusa Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinden Lefkoşa Dr. Burhan Nalbnatoğlu’na sevk edildi öğrenildi.

Ne olmuştu?

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