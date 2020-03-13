%85 ile seçilen Alsancak Belediye Başkanı Ataser'e GAÜ rektörü Akpınar'dan küstah sözler...

Kamuya 17 Milyon TL borcunu, arazisi Vakıflar İdaresine ait olan üzerindeki karkas yarım inşaatı vererek kapatan Akpınar şimdi de sahillere göz dikti!

Alsancak Belediyesi'ne devredilmesi gündemde olan CAMOLT plajını sanki, de kendi tapulu malı zanneden GAÜ Rektörü Akpınar talihsiz açıklamalar yapamaya devam ediyor.

%85 oy alarak Kıbrıs Türk siyasal tarihinde rekor oy alarak seçilen ve halk tarafından takdir edilen bir Belediye Başkanına Akpınar'ın küstah sözlerine tepki yağmaya devam ediyor.

Akpınar’ın açıklaması şu şekilde;

Akpınar: “Ataser’in yalan ve yanlış açıklamalarla gündem oluşturma çabası içerisinde olduğunu halen üzülerek izlemekteyiz”

“Alsancak Belediye Başkanı Sayın Fırat Ataser’in yalan ve yanlış açıklamalarla gündem oluşturma çabası içerisinde olduğunu halen üzülerek izlemekteyiz. “Bizim olan ve kaybettiğimiz değer“ olarak açıklama yapacak kadar gaflet içerisinde olduğunu gördüğümüz Belediye Başkanı Sn. Ataser’in açıklamaları sonrası, kamuoyunu yeniden bilgilendirmeyi gerekli görüyoruz.

Akpınar: “Ataser’in, aslında neyin peşinde olduğu ayrıca sorgulanmalıdır”

1960 Sonrası Yunan Zırhlı Birliği’nin bir parçası olan konu bahis alan, 1974 sonrası Güvenlik Kuvetleri Komutanlığı’nın Emrine ve Kullanımına verilmiştir. GKK kullanımında olan bir alanı kaybetmiş olduğu değer olarak ileri sürecek kadar yanlışın içerisine olan Sn Ataser’in, aslında neyin peşinde olduğu ayrıca sorgulanmalıdır. GKK ihale sürecinde Girne Amerikan Üniversitesi tarafından “Açık İhale” sonrası kiracılık hakkı verilerek kullanılan alan, kullanıldığı ilk döneme ait baraka ve lahmacun satış yerinden; mükemmel bir restaurant ve plaj alt yapısı yaratılarak halkımızın kullanımına açılmıştır. Önceki açıklamamızda olduğu gibi; gerek ülke turizmi, gerek halkımızın kullanımı ve gerekse Konaklama, Turizm ve Otelcilik Yüksekokulumuz’un uygulamalı eğitim ve araştırma merkezi olarak halen kullanılmaktadır.

Akpınar: “Gerekirse Bir Olur; Zırh Oluruz”

Belediye Başkanına bir takım kişiler farklı isteklerle gitmiş ve oranın kendilerine verilmesini istemiş olabilirler. Ancak şu çok açık ve net bir şekilde bilinmelidir ki; GKK kiracılık hakkı üniversiteye; kira haklarını bir başka özel ve veya tüzel kişilere devretme yetkisi vermez. Zaten halkımıza hizmet veriyoruz ve yıllardır en iyi şekilde bu hızmeti sağlıyoruz. Halkı kullanarak halkımız üzerinden siyaset yapılması ise “Siyasi Liderliğe” soyunmuş bir kişinin yapabileceği en ucuz davranıştır. Girne Amerikan Üniversitesi kamunun ve halkın kendisidir. Girne Amerikan Üniversitesi’nin kazandırdığı fiziki yapı ve yatırım programı ve bedelleri GKK’nın arşivlerinde bulunmaktadır. Yalan yanlış iddialarla kamuoyunu yanıltmak ve bunu sürdürmek Alsancak Belediye Başkanına yakışmamaktadır. GEREKİRSE BİR OLUR; ZIRH OLURUZ…”