9 Eylül İlkokulu bir müddet kapalı olacak

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Lefkoşa’daki 9 Eylül İlkokulu'nun COVID – 19 tedbirleri gereğince ve Sağlık Bakanlığı’nın kararı uyarınca bir süreliğine kapatıldığını açıkladı. 28 Aralık 2020 Pazartesi sabahından itibaren okulda ders olmayacağını ifade etti.

Bakan Amcaoğlu, yapılan testler neticesinde, 9 Eylül İlkokulu’nda görev yapan 3 öğretmende COVID-19 pozitif tespit edildiğinin kendilerine bildirildiğini belirtti.

Bakan Amcaoğlu, bu öğretmenlerin çeşitli sınıflarda görev yaptıklarını, dolayısıyla temaslı takibinin daha sağlıklı olabilmesi için söz konusu okulun Sağlık Bakanlığı ile yapılan istişareler sonucunda bir müddet kapatılmasına karar verildiğini duyurdu.