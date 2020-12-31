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9 Eylül İlkokulu Okul Aile Birliği bazı sorular yöneltti

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9 Eylül İlkokulu Okul Aile Birliği bazı sorular yöneltti
9 Eylül İlkokulu Okul Aile Birliği bazı sorular yöneltti

9 EYLÜL İLKOKULU OKUL AİLE BİRLİĞİ SORUYOR

9 Eylül İlkokulu Okul Aile Birliğimiz Pandemi süresince okul yönetimi ile birlikte okulumuz için gerekli tüm tedbirleri alarak covid 19 ile mücadelemizi en üst seviyede tutmaya çalıştık. Ancak tüm dünyayı etkisi altına alan bu salgın maalesef okulumuzun da kapısını çalmış ve bazı öğretmenlerimiz ile öğrencilerimiz virüse yakalanmıştır. Tüm öğretmenlerimize , öğrencilerimize ve ailelerine öncelikle Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu olarak acil şifalar dileriz.

30/12/2020 tarihinde online olarak yapmış olduğumuz toplantı neticesinde , Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlarla ilgili aileler adına şu soruları soruyoruz:

1- Temaslı takibinde okulumuza uygulanan izolasyonun benzer örnekleri var mı? Yoksa ilk kez 9 Eylül İlkokulu için mi uygulandı ? İlk kez uygulanmışsa uygulamadaki esas gerekçeleriniz nelerdir?

2- Okulda yapılan tarama neticesinde, okulun %95’i NEGATİF sonuçlanmış % 2’si okula gelmemiş ve hiçbir şekilde temaslı olmamışken geriye kalan % 3’ lük nüfüsü kapsayan temaslı ve vakalar için bu kararın alınması ailelerimizde daha fazla vaka mı var kaygısına neden olmuştur. Bu haklı endişeleri gidermek amaçlı daha kapsamlı bir açıklama beklenmektedir.

3- Covid 19 salgını dolayısı ile yaklaşık 15 gündür çocuğunu okula göndermeyen, göndermemesine rağmen PCR testi yaptırıp test sonucu negatif olan çocuklarımızın aileleri niye bu karar ile tecrit edildi? Bu aileler için daha esnek kararların, özel izinlerin alınması söz konusu olabilir mi?

4- Test sonuçları negatif olmasına rağmen aileleri ile birlikte ev karantinasına alınan çocukların psikolojik durumları düşünüldü mü? Psikolojik durumlarının bozulmaması adına ne gibi yönlendirici önlemler düşünülmüştür?

5- On beş günlük izole kalınmasından dolayı özel sektörde çalışan ailelerin mağduriyetleri konusunda ne tür önlemler düşünülmüştür?

6- On beş günlük izole süresince market, eczane, banka vs. gibi ihtiyaçların tedariğinde ne tavsiye edilmektedir?

7- KGS’ye girecek 5. Sınıf öğrencilerinin mağduriyeti konusunda ne gibi önlemler alınacaktır?

9 Eylül İlkolulu mağdur edilen ailerimizin adına Okul Aile Birliği olarak cevap bekiyoruz.

9 Eylül İlkokulu Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu

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