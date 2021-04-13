9132 test yapıldı 82 pozitif vaka

"Toplam 9132 test yapıldı, 51'i yerel 82 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi taburcu edildi"
Son 24 saatte yapılan test sayısı 9132 olup, 51'i yerel 82 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 51 kişi taburcu edilmiştir.
7 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 24 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 51 kişi ise yerel vakadır.
14 kişi Lefkoşa, 25 kişi Gazimağusa, 8 kişi Girne, 3 kişi İskele, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Lefkoşa Merkez-1/ Gönyeli-5 / Marmara-1/ Haspolat-2/ Yenikent-1/ Yenişehir-1/ Cihangir-1 / Değirmenlik-1/ K.kaymaklı-1
Girne
Girne Merkez- 4 / Aşağı Girne-1/ Karaoğlanoğlu-1 / Zeytinlik-2
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez -4 / Dörtyol-2 / Kaliland-6/ Paşaköy-1 / İncirli Köyü-2 / Sakarya-3/ Çanakkale Bölgesi- 3/ Derinya-2/ Beyarmudu-1 / Baykal-1
İskele
Yenierenköy-1 / Sınırüstü-2
Lefke
Gemikonağı-1
13 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 9132
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 82
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 7
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 24
Yerel Vaka Sayısı: 51
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 51
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 845.542
Toplam Vaka Sayısı: 5190
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 4448
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 714
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 89
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 619
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 28
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6
Güvende Kal uygulamasına bağlı günlük rakamlar
Bugün Takılan Bileklik Sayısı: 31
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Bileklik Sayısı: 54
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