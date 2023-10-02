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976 Gündür ülkede kaçak olduğu ortaya çıktı...

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Ülkede kaçak yaşam sürdüğü tespit edilen M.N.D KKTC’de ikamet izinsiz kalma suçundan yeniden mahkemeye çıkarıldı.
976 Gündür ülkede kaçak olduğu ortaya çıktı...

Lefkoşa Kaza mahkemesinde gerçekleştirilen duruşmada polis memuru Mehmet Sözer olguları aktardı.  

Polis memuru, 29 Eylül 2023 tarihinde, saat 19.20 sıralarında, Lefkoşa Sanayi Bölgesinde Cürümleri Önleme Şubesi tarafından tespit edilen M.N.Ö'nün yapılan pasaport ve muhaceret kontrolünde 26 Ocak 2021 tarihinden itibaren 976 gündür KKTC'de ikamet izinsiz olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlının tutuklanarak, hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti.

Polis, zanlının soruşturma kapsamında mahkemeye çıkarılarak, hakkında 2 gün tutukluluk emri alındığını anımsattı.

Polis memuru, bu süre içerisinde gerekli soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, zanlının davasında hazır olması için uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının tutuklu yargılanmasına ve bu amaçla bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

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