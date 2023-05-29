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AB: Erdoğan’ı tebrik ediyoruz, birlikte çalışmaya hazırız

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Avrupa Birliği (AB), Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) geçici sonuçlarına göre göreve yeniden seçilen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ederek birlikte çalışmaya hazır olunduğunu bildirdi.
AB: Erdoğan’ı tebrik ediyoruz, birlikte çalışmaya hazırız

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve AB Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi, Cumhurbaşkanı Seçimi’nin ikinci tur sonucuyla ilgili ortak yazılı açıklama yaptı.

ERDOĞAN’I TEBRİK ETTİLER

Açıklamada, “AB, Türkiye’de 28 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Seçimi’nin ikinci turunun demokratik haklarını kullanan Türk halkının yüksek katılımıyla yapılmasını memnuniyetle karşılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden seçilmesi dolayısıyla tebrik ediyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve Avrupa Konseyi’nin seçimle ilgili nihai bulgularının beklendiğini belirtilen açıklamada, “AB’nin, Doğu Akdeniz’de istikrarlı ve güvenli bir ortamın yanı sıra Türkiye ve tüm halkıyla işbirliğine dayalı ve karşılıklı yarar sağlayan bir ilişkiyi sürdürmede stratejik çıkarı bulunuyor.” denildi.

“BİRLİKTE ÇALIŞMAYA HAZIRIZ”

Açıklamada, AB’nin ayrıca tüm vatandaşların yararına, insan hakları, hukukun üstünlüğü, uluslararası hukuk ve bölgesel istikrar taahhütleri temelinde ortak refah ve istikrar için yapıcı bir ilişkiye doğru ilerlemek amacıyla Türkiye ile birlikte çalışmaya hazır olduğu kaydedildi.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kutlamıştı. 

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