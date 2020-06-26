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AB: “Türkiye, Kıbrıs açıklarındaki sondaj çalışmalarına derhal son vermeli”

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AB: “Türkiye, Kıbrıs açıklarındaki sondaj çalışmalarına derhal son vermeli”
AB: “Türkiye, Kıbrıs açıklarındaki sondaj çalışmalarına derhal son vermeli”

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye'nin Kıbrıs açıklarındaki doğal gaz arama ve sondaj çalışmalarını "yasa dışı" diye nitelendirerek Türkiye'nin bu faaliyetlerini durdurmak zorunda olduğunu söyledi.

Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile bir araya gelen Borrell, görüşmede bölgesel istikrarı güçlendirme ve gerilimi düşürmenin yollarını ele aldıklarını belirterek "Münhasır ekonomik bölgelerin belirlenmesi, Kıbrıs'ın da önerdiği üzere uluslararası hukuka tam saygı ve iyi niyet temelinde yapılmalıdır" diye konuştu.

Borrell ayrıca "AB olarak, ilgili kıyılar arasında deniz alanlarının sınırlandırılması konusunun iyi niyet içinde müzakere edilmesi için Kıbrıs hükümetinin Türkiye'ye yaptığı çağrıyı memnuniyetle karşıladıklarını ve müzakereleri destekleyeceklerini" söyledi.

AB'nin Güney Kıbrıs'ın egemenlik haklarına desteğinin tam olduğu mesajını yineleyen Borrell, "Kıbrıs'ın, hepimize zarar verebilecek bir gerilimden kaçınmak için gösterdiği çabaları takdir ediyoruz. Müzakereler uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde gerçekleşmelidir" dedi.

AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti'ni resmen tanımayan Türkiye, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi"nin (GKRY) tek başına sondaj faaliyetleri gerçekleştirmesine karşı çıkıyor ve Kıbrıslı Türklerin de ada açıklarındaki doğal zenginliklerde hakkı bulunduğunu savunuyor.

ExxonMobil ve Qatar Petroleum şirketleri geçen yıl Kıbrıs açıklarında, tahmini 142 milyar ila 227 milyar metreküplük rezervle şimdiye kadar keşfedilen en büyük doğal gaz yatağını bulmuştu.

HRİSTODULİDİS: “TÜRKİYE BÖLGEDE OYUNBOZAN KONUMUNDA”

Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Hristodulides de Borrell ile görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin bir yıl içinde altıncı yasa dışı sondaj çalışmalarını başlattığını, Kıbrıs'ın egemenlik haklarını ihlal ettiğini ve bölgeyi daha da istikrarsızlaştığını" savunarak "Türkiye'nin Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgesindeki eylemleri tek başına değerlendirilemez. Bu faaliyetler alarm verici bir genel tutumun parçasıdır" diye konuştu.

"Türkiye'nin bölgede bölgesel işbirliği, istikrar ve güvenliği zayıflatmanın yollarını arayan bir oyunbozan konumunda olduğunu" ifade eden Bakan, "Bunu Libya'da da Suriye'de ve Irak'ta da görüyoruz" dedi. Hristodulides, Borrell'in Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis'e de "AB'nin uluslararası hukuka saygı göstermesi için Ankara'ya net mesajlar göndermeyi sürdüreceği ve hak ihlallerini derhal sona erdirmesi için baskı uygulayacağı" güvencesi verdiğini söyledi.,

Lefkoşa'daki iki günlük temasları öncesinde Yunanistan'ın Türkiye sınırındaki Kastanies (Kestanelik) sınır kapısına kısa bir ziyarette bulunan Josep Borrell, "AB, dış sınırlarını korumaya kararlıdır" mesajı vermiş, Türk Dışişleri Bakanlığı ise bu açıklamaya tepki olarak AB'yi "Yunanistan'ın sığınmacılara karşı insan hakları ihlalerini örtbas etme çabalarına ortak olmakla" suçlamıştı.

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