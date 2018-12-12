AB Yerel Tarım Danışmanlık Hizmetlerine Yönelik Teknik Destek Projesi’nin Kapanış Töreni düzenleniyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nda, AB Yerel Tarım Danışmanlık Hizmetlerine Yönelik Teknik Destek Projesi’nin Kapanış Töreni düzenlenecek.

13 Aralık 2018 tarihinde (yarın) yer alacak olan etkinlik, saat 12.00’de başlayacak. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı yetkililerinin hazır bulunacağı etkinlikte, Tarımsal Danışmanlık Hizmetleri Merkezi Yönetim Kurulu, TDH Projesi AB Koordinasyon Merkezi ve EUPSO’dantemsilciler de katılacak.

Törende, projede ekibi tarafından bugüne kadar yürütülen faaliyetler ve elde edilen sonuçlar sunulacak, danışmanlık hizmetlerinin ülkeye katkısı anlatılacak. Proje ile ilgili bir de kısa film gösterimi olacak.

AB uzmanları, 30 aydan bu yana Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile işbirliği içinde faaliyetlerini yürütmektedir. Bu projeyle birlikte, ülkemizde ilk kez kamu- özel ortaklığı danışmanlık hizmetleri hayata geçmiş oldu.