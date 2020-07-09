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ABD, Güney Kıbrıs Rum Kesimine "Askeri Eğitim Ve Öğretim Fonu" Verecek

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ABD, Güney Kıbrıs Rum Kesimine "Askeri Eğitim Ve Öğretim Fonu" Verecek
ABD, Güney Kıbrıs Rum Kesimine "Askeri Eğitim Ve Öğretim Fonu" Verecek

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasındaki güvenlik ilişkileri kapsamında Rum yönetimine askeri eğitim ve öğretim fonu sağlayacaklarını duyurdu.

Bakanlık binasında düzenlenen basın toplantısında Pompeo, "ABD Dışişleri Bakanlığı, Kongre ödeneklerine ve bildirimlerine bağlı olarak, artan ikili güvenlik ilişkileri kapsamında (Rum yönetimine) uluslararası askeri eğitim vermeyi ve öğretim fonu sağlamayı planlıyor. Bu adım, Doğu Akdeniz'de istikrarı sağlama adına anahtar bölgesel ortaklarla ilişkileri geliştirme çabalarımızın bir parçasıdır." dedi.

TEKLİF ABD KONGRESİNDEN GELMİŞTİ

Aralık ayında ABD Kongresinde kabul edilen tahsisatlar yasa tasarısında, ABD'nin belirli koşullar ve sınırlamalar altında GKRY'ye silah ambargosunun kaldırması istenmişti.

"Doğu Akdeniz Güvenlik ve Enerji İşbirliği Yasası" olarak da bilinen ve bir bölümünde GKRY, İsrail ve Yunanistan’ın önemine vurgu yapılan tasarıda, Akdeniz, Ege ve Orta Doğu’da "tek taraflı, uluslararası hukuku ihlal eden ve iyi komşuluk ilişkilerini zedeleyen davranışlara karşı olunduğu" ifade ediliyor.

Ayrıca tasarıda ABD’nin müttefikleri arasında enerji güvenliğini sağlaması gerektiği kaydedilirken, Türkiye’nin Ada'da 40 bin askerinin bulunduğu ve ABD’nin ambargosundan dolayı GKRY'nin Rusya ve başka ülkelerden silah aldığı ve bunun ABD'nin çıkarlarıyla uyuşmadığı belirtiliyor.

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