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ABD senatosu’ndan yeni ABD büyükelçisi için onay

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ABD Senatosu’nun, ABD’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’ne Judith Gail Garber’ın atanmasını onayladığı bildirildi.
ABD senatosu’ndan yeni ABD büyükelçisi için onay

ABD Senatosu’nun, ABD’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’ne Judith Gail Garber’ın atanmasını onayladığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Garber’ın ilerleyen günlerde yemin edeceğini kaydederken, adaya ne gün geleceğinin henüz netleşmediğini yazdı.

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