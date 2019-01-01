ABD ve İsrail UNESCO’dan resmen ayrıldı

ABD ve İsrail’in Birleşmiş Milletler Bilim ve Kültür Teşkilatı üyeliğinden ayrılmak üzere başlattığı süreç sonuçlandı.

ABD ve İsrail’in Birleşmiş Milletler Bilim ve Kültür Teşkilatı üyeliğinden ayrılmak üzere başlattığı süreç sonuçlandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Bilim ve Kültür Teşkilatının (UNESCO) Filistin sorununda İsrail’e karşı ön yargılı tutum izlediğini öne sürerek örgütten ayrılmak üzere resmi başvuru yapan ABD ve İsrail’in yeni yıldan itibaren UNESCO ile üyelik bağı kalmadı.

ABD ve İsrail’in örgütten çekilmesinin halihazırda bütçesinde ciddi kesinti yapılan UNESCO’yu çok fazla etkilemesi beklenmiyor.

ABD ve İsrail, Filistin yönetiminin 2011’de üye olarak kabulünden sonra ülke olarak örgüte yaptıkları ödemeleri durdurmuştu.