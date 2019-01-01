  • BIST 91.270
  • Altın 218,116
  • Dolar 5,2817
  • Euro 6,0500
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKAAyşen Gruda'nın tedavi gördüğü hastaneden açıklama

ABD ve İsrail UNESCO’dan resmen ayrıldı

» »
ABD ve İsrail’in Birleşmiş Milletler Bilim ve Kültür Teşkilatı üyeliğinden ayrılmak üzere başlattığı süreç sonuçlandı.
ABD ve İsrail UNESCO’dan resmen ayrıldı

ABD ve İsrail’in Birleşmiş Milletler Bilim ve Kültür Teşkilatı üyeliğinden ayrılmak üzere başlattığı süreç sonuçlandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Bilim ve Kültür Teşkilatının (UNESCO) Filistin sorununda İsrail’e karşı ön yargılı tutum izlediğini öne sürerek örgütten ayrılmak üzere resmi başvuru yapan ABD ve İsrail’in yeni yıldan itibaren UNESCO ile üyelik bağı kalmadı.

ABD ve İsrail’in örgütten çekilmesinin halihazırda bütçesinde ciddi kesinti yapılan UNESCO’yu çok fazla etkilemesi beklenmiyor.

ABD ve İsrail, Filistin yönetiminin 2011’de üye olarak kabulünden sonra ülke olarak örgüte yaptıkları ödemeleri durdurmuştu.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dünya bu skandalı konuşuyor!01 Ocak 2019 Salı 16:00
  • İngiltere’den kanserde yeni tedavi yöntemi: Hastalık gelecek nesiller için ölümcül olmayacak01 Ocak 2019 Salı 10:51
  • 2018’de İrlanda pasaportuna başvuran İngiliz sayısı yüzde 22 arttı31 Aralık 2018 Pazartesi 22:50
  • Kraliçe Elizabeth’in yeni yıl mesajında dikkat çeken detay31 Aralık 2018 Pazartesi 16:29
  • Makinistlerin maaşı pilot maaşını geçti31 Aralık 2018 Pazartesi 16:27
  • İngiltere'de evsiz ölümleri 5 yılda %24 arttı31 Aralık 2018 Pazartesi 16:23
  • Rus Ortodoksların liderinden Fener Rum Patriği'ne mektup: Ukrayna'daki ayrılıkçılara desteğini çek31 Aralık 2018 Pazartesi 15:58
  • İngiltere’de ‘sığınmacı alarmı’: İçişleri Bakanı Noel tatilini yarıda kesti31 Aralık 2018 Pazartesi 15:46
  • Londra’da bıçaklama: 1 yaralı, 39 şüpheli31 Aralık 2018 Pazartesi 15:44
  • Brexit: 2018’in en zorlu ayrılık süreçlerinden biri31 Aralık 2018 Pazartesi 15:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti