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ABD yavuz hırsız gibi: "Irak'tan çekilmiyoruz"

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ABD, Bağdat'ın askerlerinin Irak'taki üslerden nasıl çekileceğini belirlemesi için bir delegasyon göndermesi talebini reddetti
ABD yavuz hırsız gibi: "Irak'tan çekilmiyoruz"

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'nin dün ABD'nin askerlerinin Irak'taki üslerden nasıl çekileceğini belirlemesi için bir delegasyon göndermesini talep etmesinin ardından Washington, ülkedeki askerlerini çekmeyeceklerini belirten bir açıklama yayımladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus'un imzasını taşıyan açıklamada "ABD'nin Orta Doğu'da iyilik için bir güç olduğu" iddia edilirken, ABD Irak'a heyet gönderirse bunun asker çekmek için değil, iki ülke arasındaki stratejik partnerliği tekrar güçlendirmek için olacağı ifade edildi.

Ortagus ayrıca dün bir NATO delegasyonunun savunma ittifakının Irak'taki güçlerini arttırmak için ABD Dışişleri Bakanlığı'nda olduğunu ifade etti.

Açıklamada ABD'nin bölgedeki vatandaşlarını, Iraklıları ve koalisyon partnerlerini korumaya kendini adamış olduğu belirtildi.

Dün Irak Başbakanlık ofisinden yapılan resmi açıklamaya göre Abdülmehdi, askerlerin ülkeden çıkarılması için bir "mekanizma formüle edilmesini" istediğini telefonda görüştüğü ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya bildirdi. 

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