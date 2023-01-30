AB’den dikkat çeken İran hamlesi: Terör listesine ekleyecekler

İran’ın İslami rejimine yönelik tehditlerle mücadele eden ve ülke içinde askeri, siyasi ve ekonomik bir ağırlığı bulunan ordu bünyesindeki Devrim Muhafızları ile ilgili dikkat çekici bir hamle Avrupa Birliği’nden geliyor.

İngiltere’nin saygın gazetelerinden Financial Times’a konuşan diplomatlar ve yetkililer Avrupa Birliği’nin İran Devrim Muhafızları’nı terör listesine almak için seçenekleri görüştüğünü duyurdu. Geçmişte İran’ın nükleer silah kapasitesini artırmaması için bu yönde bir hamle yapmayan AB, eğer Devrim Muhafızları’nı terör listesine alırsa çok büyük bir politika değişikliği yapmış olacak.

İran’la nükleer anlaşma masasına oturan Fransa ve Almanya’nın bu fikri desteklediği belirtilirken, AB yetkililerinin üç hafta içinde 27 ülkeye bir taslak karar metni göndereceğini söyledi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de, “Evet bazı üye ülkeler bu teklifi destekliyor. Birçoğu da bu yönde karar alır” dedi. Hükümetlerin başka bir ülkenin ordusuna bağlı askeri grupları terörist olarak adlandırması çok olağandışı bir durum olarak kayıtlara geçti.

Birleşik Krallık’ın da benzer bir yönde adım atması beklenirken, Trump yönetimi de 2019’da İran Devrim Muhafızları’nı terör listesine eklemişti. 120 bin askerden oluşan Devrim Muhafızları 1979’da yaşanan devrimden sonra ülkeyi iç ve dış tehditlerden korumak için mücadele etmek adına kurulmuştu.