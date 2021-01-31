AB’den Kıbrıslı Türkler'e 7.2 milyon Euro’luk paket, işte başvuru yöntemi...

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“7,2 milyon Euro değerinde önemli bir destek sağlayacak olan İş İstihdamını Koruma ve Yaratma Destek Paketi Avrupa Birliği tarafından finanse edilecek.

Bu destek paketi, Kıbrıslıtürk toplumunda yiyecek ve içecek sektörü ile birlikte saç ve güzellik hizmetleri sektörlerinde 1,500’ü aşkın işletmeye destek sağlayan 3 milyon Euro değerindeki ‘İşletmelere Can Suyu Desteği’ programının başarıyla tamamlanmasının ardından hayata geçirilmektedir.

Yeni destek programı, programın uygunluk kriterlerini taşıyan KOBİ’lere finansal ve teknik destek sağlayarak ekonomik istikrara katkıda bulunmayı, daha fazla istihdam kaybı yaşanmasını önlemeyi, ayakta kalabilir KOBİ’lerin sürdürülebilirliğini sağlamayı, yeni istihdam imkânları yaratmayı ve büyümeyi teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Destek programı iki aşamadan oluşacaktır: I. Aşama sanayi, imalat ve işletmeden işletmeye hizmet sektörlerinde 6 ila 10 çalışanı olan uygun yaklaşık 1000 KOBİ’ye1,500 Euro destek sağlayacaktır.

Aşama, sanayi, imalat ve işletmeden işletmeye hizmet sektörlerinde 6 ila 49 çalışanı olan yaklaşık 100 KOBİ’yi destekleyecektir. Uygun KOBİ’lerin, programın uygunluk kriterlerini taşıdıklarını göstermeleri, istihdamı koruma, yeni personel işe alma, büyümeye yönelik yeni pazar/ürün geliştirme, gelişme ve/veya çeşitlendirme potansiyelleri ile birlikte AB’nin inovasyon, dijitalleşme ve yeşil ekonomi alanlarındaki yatırım önceliklerini göz önünde bulundurduklarını da göstermeleri istenecektir. Uygun KOBİ’lere sağlanacak maksimum desteğin miktarı 60,000 Euro olacaktır.

Programın I. Aşamasına yönelik başvuru çağrısı 25 Şubat 2021 ile 18 Mart 2021 tarihleri arasında (Kıbrıs saatiyle 15:00’e kadar) açık olacaktır. Yalnızca www.isdestek.eu adresinde bulunan Online Başvuru Formu doldurularak yapılan başvurular kabul edilecektir. Ayrıca, aynı adresten daha fazla bilgiye ulaşmak da mümkün olacaktır.

Programın II. Aşamasına yönelik başvuru çağrısı daha sonraki bir tarihte duyurulacaktır.

Destek programı, Northern Ireland-Cooperation Overseas (NI-CO) tarafından Kıbrıs Türk Yatırım Geliştirme Ajansı (YAGA), Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) ile işbirliği halinde, Avrupa Birliği’nin finanse ettiği ve NI-CO tarafından uygulanan ‘İnovatif Girişimcilik ve Diyalog’ Projesi kapsamında yönetilecektir.”