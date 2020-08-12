'Açık Pazarcılar' hal yasasını bekliyor

Cumhuriyet Meclisi’nde, Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını görüşmek üzere oluşturulan geçici ve özel komite, “Hal Yasa Tasarısı” çalışmalarını sürdürüyor. Ülkede sebze, meyve ve gerekli görülen diğer malların ticaretinin kayıt altına alınması, kaliteli, standartlara, gıda güvenilirliğine ve sağlık kurallarına uygun olarak serbest rekabet koşulları içinde, Haller aracılığıyla yapılmasını düzenleyecek olan “Hal Yasası” ile malların etkin şekilde tedariki, dağıtımı ve satışı, üretici ve tüketicilerin hak ve çıkarlarının korunması, malların ticareti ile uğraşan kişilerin faaliyetlerinin düzenlenmesi ve hallerin alt yapılarının çağdaş bir sisteme kavuşturulması ile işletilmesinin sağlanması amaçlanıyor.

Kuzey Kıbrıs Açık Pazarcılar Birliği Başkanı Yenal Garabli, görüşülmeye devam eden Hal Yasası’nı Kıbrıs Postası’na değerlendirdi. “Hal Yasasının” çok geç kalınmış bir yasa olduğunu, bu yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte kayıt dışılığı son verileceğini ve ürün fiyatlarının devlet tarafından belirleneceğini ifade eden Garabli, birlik olarak Hal Yasası’na destek belirtti.

“HAL YASASI İLE KAYIT DIŞILIK SON ERECEK”

Birlik Başkanı Yenal Garabli, Yasadışı üretim yapanların hem piyasada düzensizlik yarattığını, hem de piyasada kontrolsüz mal satışına yol açıklarını dile getirerek, Hal Yasası’nın yürürlüğe girmesiyle birlikte her şeyin kontrollü olacağını ve kayıt dışı olan ürünlerin pazara giremeyeceğini kaydetti.

Garabli, ayrıca yasayla birlikte, bir malın değerinin de biçilmiş olacağını ve herkesin kafasına göre bir düzen yaratamayacağını kaydederek, yasasının geçmesinin gerçek üreticiye fayda sağlayacağını ifade etti.

Kayıt dışı ürün yetiştiren üreticilerin, Üreticiler Birliği’ne ve Seracılar Birliği’ne kayıtlı yüzlerce üreticiyi olumsuz etkilediğini belirten Garabli, Hal Yasası sayesinde satıcıların, üreticilerin ve ürünlerin kayıt altına girecek olmasının sevindirici olduğunu kaydetti.

GARABLİ: “HERKES KENDİ KAFASINA GÖRE FİYAT BİÇEMEYECEK”

Pazarda satılan ürün ile markette satılan ayni ürün arasındaki fiyat farkını değerlendiren Birlik Başkanı Yenal Garabli, Hal Yasas ile birlikte ürün fiyatlarının da düzene gireceğini kaydetti. Yasa ile kimsenin kafasına göre fiyat biçemeyeceğini belirten Garabli, yasa olmadığı için tüccarlar kendi kafasına göre, ürüne değer biçer. Çünkü kayıtlı üreticinin de kayıtsız üreticinin de malını alır. Kayıtsız üreticinin ürününe göre kayıtlının da ürününü almaya çalışır ve bu sefer de sıkıntı yaşanır” şeklinde konuştu.

Hal Yasası’nın gerekliliğine vurgu yapan Birlik Başkanı Yenal Garabli, Türkiye’de yıllardır var olan Hal Yasası’na dikkat çekerek KKTC’de Hal Yasası için geç kalındığını kaydetti.

Uzun yıllardır yasanın gündemde olan bir konu olduğunu belirten Garabli, yıllardır bir sonuca varılamadığından yakındı.