  • BIST 1.707,040
  • Altın 634,73
  • Dolar 10,6100
  • Euro 11,9900
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKABilim insanları duyurdu: Aşısızların Covid-19’dan ölme olasılığı 16 kat daha fazla

AÇIKLANDI! Etkli bir Covid-19 ilacı geliyor!

» »
Rusya Bilimler Akademisi Engelhardt Moleküler Biyoloji Enstitüsü’nün yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı oldukça etkili bir ilaç geliştirdiği bildirildi.
AÇIKLANDI! Etkli bir Covid-19 ilacı geliyor!

Rusya Bilimler Akademisi Engelhardt Moleküler Biyoloji Enstitüsü Direktörü Aleksandr Makarov, enstitü uzmanlarının SARS-CoV-2 koronavirüsünü etkisiz hale getiren monoklonal antikorlara dayalı bir ilaç geliştirdiklerini duyurdu.

Makarov, uzmanların bir yıl önce, ağır hastalara kan nakli için bağışçı bulunmasına yardımcı olan ve koronavirüse karşı antikorları analiz eden ilk test sistemlerinden birini geliştirdiklerini hatırlatarak, bu test sisteminden yararlanıldığını belirtti.

Makarov, Moleküler Biyoloji Enstitüsü'nün Rusya Federal Tıbbi Biyoloji Ajansı (FMBA) ve Rusya Bilimler Akademisi Sibirya Şubesi’nden uzmanlarla işbirliği içinde bu test sistemini kullanarak, delta ve gama varyantları da dahil olmak üzere koronavirüsü etkisiz hale getiren monoklonal antikorlara dayalı bir ilaç geliştirdiğini kaydetti.

Labaratuvar analizleri ve hayvanlar üzerinde yapılan testlerin yeni ilacın yüksek verimliliğini kanıtladığına vurgu yapan Makarov, “Viral yükü yüz bin kat azaltan ve kullanım sonuçları Amerikan ilacı Regeneron'dan daha düşük olmayan bir antikor dozu elde edildi” dedi.

Tek bir plazma progenitör hücresinden türeyen bağışıklık hücreleri tarafından üretilen monoklonal antikorlar, hemen her doğal antijen için elde edilebiliyor ve onun tespiti veya nötralizasyonu için kullanılabiliyor.

 

Sputnik.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pfizer'dan corona virüs ilacı için onay başvurusu17 Kasım 2021 Çarşamba 11:40
  • Bilim Dünyası Şaştı: HIV Vücudundan Yok Oldu16 Kasım 2021 Salı 22:24
  • Kan sulandırıcı kullanan DİKKAT!16 Kasım 2021 Salı 21:17
  • Açken neden sinirli oluruz? İşte bilimsel yanıtı...16 Kasım 2021 Salı 21:05
  • Bilim Dünyası Şaştı: HIV Vücudundan Yok Oldu16 Kasım 2021 Salı 21:04
  • Pfizer, Kovid-19'a Karşı Ağızdan Alınan İlaç İçin Lisans Anlaşması İmzaladı16 Kasım 2021 Salı 20:17
  • DSÖ, Dünyada Tütün Kullanan Nüfusun 2025'te 1,27 Milyara İnmesini Bekliyor16 Kasım 2021 Salı 19:31
  • Kovid-19'a Yakalanan Hamilelerde Erken Doğum Riski Artıyor16 Kasım 2021 Salı 18:16
  • Diyabetin Kontrolünde Aktivetelere Dikkat Çekmek İçin Koşu Ve Yürüyüş Düzenleniyor16 Kasım 2021 Salı 18:06
  • Doğumda Yeni Yöntem16 Kasım 2021 Salı 17:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti