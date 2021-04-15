Acil Durum Hastanesinde 10 güne bütün yerler dolar!

"Tahminim böyle giderse 10 güne bütün yerler dolar. Böyle giderse 10 güne kalmaz günde 150 -200 vaka çıkar, bu arada bu sayı doktor kapasitesini aşar. Artık kime bakınırsınız bilmem."

İşte açıklama;

Sevgili Halkım. Bazılarınız hala daha maske takmıyor, dikkat etmiyor. Ama merak etmeyin korona size niye maske takmıyorsunuz diye sorgu sual etmez. Etmez de , elinize takdirnameyi verir. Haa! Hangi takdirname? Malum olanından.

Acil Durum Hastanesinde hasta odalarına ikişer ikişer hasta yatırmaya başladık. Buranın dışında 40 kişilik ayrı bir yer de hazırladık, tahminim böyle giderse 10 güne bütün yerler dolar. Böyle giderse 10 güne kalmaz günde 150 -200 vaka çıkar, bu arada bu sayı doktor kapasitesini aşar. Artık kime bakınırsınız bilmem.

Lutfen önümüzdeki 7 gün boyunca sanki tam kapanma varmış gibi davranın ki vaka sayılarını azaltalım. Bir daha kapanma istemiyorsak bunu yapalım.

Son olarak yarın sabah karantina doktor ekibinin toplantısı var. Bazı önemli kararlar alacağız.

Dr. Mustafa Akansoy

Göğüs Hastalıkları Klinik Şefi