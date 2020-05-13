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Açıldık ama açılma yerine saçıldık !...

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Korona virüs ile verilen mücadele sonrasında, pozitif vaka olmaması nedeniyle kısmen normal yaşama geçtiğimiz bu günlerde, kamuya ait bazı daireler ile hastaneden yansıyan görüntüler korku veriyor.
Açıldık ama açılma yerine saçıldık !...

Korona virüs ile verilen mücadele sonrasında, pozitif vaka olmaması nedeniyle kısmen normal yaşama geçtiğimiz bu günlerde, kamuya ait bazı daireler ile hastaneden yansıyan görüntüler korku veriyor.

Bakanlar Kurulu kararı ile açılan bazı iş yerlerinin yanısıra,polikliniklerin hastalara bakmaya başlaması, izdihamı da beraberinde getirdi. Lefkoşa Devlet Hastanesi polikliniğinin önü müthiş bir kalabalığa sahne olurken, insanların iç içe olması dikkat çekti.

Lefkoşa Devlet Hastanesinin poliklinik bölümü bugün izdiham yaşarken, polikliniğe giden hasta ve hasta yakınlarının, sosyal mesafeye uymadıkları gibi birçoğunun maske takmaması şaşkınlık yarattı.

Bazı hasta ve hasta yakınları, gördükleri durum karşısında polikliniğe girmekten vazgeçerken, halkı korona virüs çerçevesinde temkinli ve dikkatli olmaya çağıran Sağlık Bakanlığının bu duruma müdahale etmemesi tepki topladı.

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