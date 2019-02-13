Açlık grevinin 98. günündeki Leyla Güven hastaneye kaldırıldı

PKK lideri Abdullah Öcalan’a yönelik tecridin kaldırılması talebiyle 98 gündür açlık grevinde bulunan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven, fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Uluslararası Barış Delegasyonu üyeleri geldikleri Diyarbakır’da 98 gündür süresiz-dönüşümsüz açlık grevinde bulunan DTK Eş Başkanı ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’i evinde ziyaret etti. Delegasyon üyeleri, ziyaretin ardından sitenin bahçesinde açıklama yapacağı sırada Güven’in fenalaştığı belirtildi.

Açlık grevi eylemini Diyarbakır Bağlar'daki evinde sürdüren Leyla Güven'in göğüs ağrıları nedeniyle Diyarbakır Memorial Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi.

Tıbbi müdahaleyi kabul etmeyen Leyla Güven’in bilincinin açık olduğu, yoğun bakımda kalp ritminin takip edilidiği belirtiliyor.

'LÜTFEN ÖLMESİNE İZİN VERMEYİN'

Leyla Güven'in kızı Sabiha Temizkan, sosyal medya hesabı üzerinden Güven'in durumuna ilişkin bir paylaşım yaptı. Temizkan'ın paylaşımı şu şekilde:

"Annem #LeylaGüven açlık grevinin 98. gününde fenalaştı. Hastanedeyiz, müdahaleyi kabul etmiyor. Şu anda yoğun bakımda ve sadece kalp ritmini takip edebiliyorlar. Annem ağır durumuna rağmen eve gitmek istediğini söylüyor. Lütfen ölmesine izin vermeyin! Lütfen!"