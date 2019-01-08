Acun Ilıcalı, Batıyor mu?

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'in zor günlerden geçtiği ve büyük bir işten çıkarma operasyonunun başlatıldığı öğrenildi. TV8'de iç yapımlar, teknik, dış alımlar başta olmak üzere kanalda toplam 20 isimle yollar ayrıldı.