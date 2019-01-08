  • BIST 90.697
  • Altın 226,855
  • Dolar 5,4868
  • Euro 6,2735
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara -3 °C
SON DAKİKABu diyet kalp krizi riskini yüzde 28 azaltıyor

Acun Ilıcalı, Batıyor mu?

»
Zor Günler Geçirdiği İddia Edilen Acun Ilıcalı, Batıyor mu?
Acun Ilıcalı, Batıyor mu?

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'in zor günlerden geçtiği ve büyük bir işten çıkarma operasyonunun başlatıldığı öğrenildi. TV8'de iç yapımlar, teknik, dış alımlar başta olmak üzere kanalda toplam 20 isimle yollar ayrıldı.

Son dönemde maddi zorluklar yaşadığı iddia edilen TV8'de iç yapımlar, teknik, dış alımlar başta olmak üzere kanalda toplam 20 isimle yollar ayrıldı.

BAZI İSİMLER YÖNETİMLE ANLAŞTI

Ayrılan isimlerden bazılarının yönetimle anlaşarak çıkış aldıkları da gelen haberler arasında.

2013 YILINDA SATIN ALMIŞTI

Acun Ilıcalı, TV8'i 2013 yılında 70 milyon dolara satın almış, daha sonraki yıllarda Doğuş Yayın Grubu Başkanı Ferit Şahenk'le ortaklık kurmuştu.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Palu ailesi tartışması sürüyor: Ablam, Tuncer'e ilaç verip tecavüz etti08 Ocak 2019 Salı 15:58
  • Ayasofya'da bale müdürün başına iş açtı08 Ocak 2019 Salı 15:47
  • Palu ailesi kimdir, neden Türkiye'nin gündemine oturdu?08 Ocak 2019 Salı 15:40
  • İlahiyatçı Kılıç: Ateistler haklı çıktı08 Ocak 2019 Salı 13:26
  • Prof. Korkut Boratav: Liberallerimiz siyasi İslam'ın Türkiye halkının kültürel Müslümanlığına yabancı bir şey olduğunu anlamadı08 Ocak 2019 Salı 13:13
  • Lise öğrencisi, gitar kutusu içinde getirdiği silahla öğretmeni vurdu08 Ocak 2019 Salı 12:12
  • AB: Türkiye'deki 1,5 milyon mülteciye yardım ettik07 Ocak 2019 Pazartesi 22:40
  • Katıldığı parti sonu oldu07 Ocak 2019 Pazartesi 20:56
  • Eren Erdem hakkında tahliye kararına yapılan itiraz üzerine yakalama kararı çıkarıldı07 Ocak 2019 Pazartesi 20:54
  • İskenderun'da camide aerobik yapılması tartışma yarattı07 Ocak 2019 Pazartesi 20:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti