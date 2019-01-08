Acun Ilıcalı, Batıyor mu?

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'in zor günlerden geçtiği ve büyük bir işten çıkarma operasyonunun başlatıldığı öğrenildi. TV8'de iç yapımlar, teknik, dış alımlar başta olmak üzere kanalda toplam 20 isimle yollar ayrıldı.
Son dönemde maddi zorluklar yaşadığı iddia edilen TV8'de iç yapımlar, teknik, dış alımlar başta olmak üzere kanalda toplam 20 isimle yollar ayrıldı.
BAZI İSİMLER YÖNETİMLE ANLAŞTI
Ayrılan isimlerden bazılarının yönetimle anlaşarak çıkış aldıkları da gelen haberler arasında.
2013 YILINDA SATIN ALMIŞTI
Acun Ilıcalı, TV8'i 2013 yılında 70 milyon dolara satın almış, daha sonraki yıllarda Doğuş Yayın Grubu Başkanı Ferit Şahenk'le ortaklık kurmuştu.
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