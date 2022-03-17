Ada Geneli Elektrik Kesintisi Yapılacaktır

KIB-TEK'ten yapılan açıklamaya göre, bugün ada genelinde 17.00 ile 22.00 saatleri arasında dönüşümlü elektrik kesintileri yapılacağı bildirildi.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde 17.00-22.00 saatleri arasında 1’er saatlik genel kesinti yapılacağı duyuruldu.
Açıklamada, elektrik kesintilerinin üretim yetersizliği ve yatırım eksikliğinden kaynaklandığı da vurgulandı.
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