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Ada Geneli Elektrik Kesintisi Yapılacaktır

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Dikkat ada genelinde elektrik kesintileri yapılacak
Ada Geneli Elektrik Kesintisi Yapılacaktır

KIB-TEK'ten yapılan açıklamaya göre, bugün ada genelinde 17.00 ile 22.00 saatleri arasında dönüşümlü elektrik kesintileri yapılacağı bildirildi.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde 17.00-22.00 saatleri arasında 1’er saatlik genel kesinti yapılacağı duyuruldu.

Açıklamada, elektrik kesintilerinin üretim yetersizliği ve yatırım eksikliğinden kaynaklandığı da vurgulandı.

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