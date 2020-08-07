'Ada Gökçe Tavla Anı Turnuvası' Bu Akşam Yapılıyor!

KKTC Beşiktaş Taraftarları Derneği, Temmuz 2018’de yaşamını yitiren minik Beşiktaşlı Ada Gökçe anısına tavla turnuvası düzenledi.
Etkinlik, “Ada Gökçe Tavla Anı Turnuvası” adıyla bu akşam saat 19.03’te başlayacak. Turnuvaya, “Vefadır Beşiktaş”, parolasıyla çağrı yapan KKTC Beşiktaş Taraftarları Derneği, etkinliğin Lefkoşa’daki KKTC Beşiktaş Taraftarları Derneği lokalinde olacağını duyurdu. Dernek, Ada Gökçe’nin sevenlerinin yanı sıra, tüm Beşiktaşlıları ve ilgi duyan diğer vatandaşlarımızı turnuvaya davet etti.
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