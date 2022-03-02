Ada İçi Geçiş Kuralları: Tam Aşılı Kişilerden Test İstenmeyecek

Koronavirüsle mücadele kapsamında ada içi sınır geçiş noktalarında tam aşılı kişilerden PCR veya Antijen testi istenmeyecek.

İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi, Koronavirüsle mücadele kapsamında ada içi sınır geçiş noktalarında uygulanacak olan yeni kararları duyurdu.

Komite’den yapılan açıklaamda, kararların yarın saat 09.00’dan itibaren geçerli olacağını belirtildi.

Kararlar şöyle:

İki doz Koronavirüs aşısı olan ve 14 gün geçen tam aşılı kişilerin geçişlerinde PCR veya Antijen test istenmeyecek. Bu aşıların geçerlilik süresi ise son dozun uygulanmasından itibaren 7 aya kadar veya hatırlatıcı doz yapıldıktan sonra kabul edilecek. (AstraZeneca, Moderna veya BioNTech)

İkinci dozdan, 14 gün sonra Sinovac , Sinopharm, Sputnik ve Johnson&Johnson aşıları ile tam aşılanmış kişilerden de PCR veya Antijen test istenmeyecek. Bu aşılar için geçerlilik süresi ise son dozun uygulanmasından veya bir hatırlatıcı dozun yapılmasından itibaren 3 ay olarak kabul edilecek.