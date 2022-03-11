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Ada-Sen: Zamlar Kabul Edilemez

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Kıbrıs Türk Ada Çalışanları Sendikası (Ada-Sen) Başkanı Kağan Mındıkoğlu, zamları  kabul edilemez olarak değerlendirerek, hükümeti önlem almaya çağırdı.
Ada-Sen: Zamlar Kabul Edilemez

Kıbrıs Türk Ada Çalışanları Sendikası (Ada-Sen) Başkanı Kağan Mındıkoğlu, zamları  kabul edilemez olarak değerlendirerek, hükümeti önlem almaya çağırdı.

 

Mındıkoğlu yaptığı yazılı açıklamada, UBP-DP-YDP koalisyon hükümetine çağrıda bulunarak, “halkın yükselen döviz kurları karşısında alım gücü bu denli düşmüşken gerek temel gıda maddeleri gerekse elektriğe yapılan zamların ardından dün akaryakıta yapılan astronomik zam halkımızın ve çalışanın alım ve ödeme gücünü kat ve kat aşmış durumdadır.” ifadelerini kullandı.

 

Yapılan zamların her ne kadar da döviz bağlantılı veya petrol fiyat artışına bağlantılı olduğu söylense de durumun çalışan için sürdürülebilir olmadığını dile getiren Mındıkoğlu, hükümetin ivedilikle geçmişte olduğu gibi fiyat istikrar fonundan veya yaratılacak başka bir fondan müdahale edip zamları halkın alım gücüne göre düzenlenmesi gerektiğini kaydetti.

 

İvedilikle müdahale edilmemesi durumunda yaşanan bu ekonomik krizin toplumda birçok sosyal patlamanın tetikçisi olacağını dile getiren Mındıkoğlu, tüm bu yaşanacakların önüne geçmek için yapılacak tek şeyin ek kaynak yaratıp bir taraftan çalışana biraz nefes aldırırken yapılacak olan denetimlerle piyasadaki başıboşluğun ve stokçuluğun önüne geçmek olduğunu belirtti.

 

TL’nin döviz karşısında her geçen gün değerini yitirdiği bu günlerde hayat pahalılığı yansımalarının da yılda 2 yerine yılda 4’e çıkarılması gerektiği görüşünü dile getiren Mındıkoğlu, Pandemi nedeniyle daralan ekonomiyi rahatlatmak için alım gücünün bir an önce artırılması gerektiğini kaydetti.

 

Mındıkoğlu, “hükümet bir an önce tedbir almaya öncelik vermezse çalışan emekçi kesimi karşısında bulacaktır” dedi.

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